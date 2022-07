Passeggini a terra. Seggioloni rovesciati. Le immagini dopo la sparatoria alla Parata di Chicago

Passeggini e biciclette rovesciate a terra. Tavoli e seggioloni ribaltati. Una tranquilla giornata in famiglia - in occasione della festa del ‘4 luglio’ - si è trasformata in tragedia. Le tante persone che partecipavano a Chicago alla Parata infatti si sono date alla fuga - come mostrano queste foto che ritraggono le strade deserte - dopo che si sono uditi alcuni spari indirizzati proprio verso la gente che partecipava all'evento. 6 persone hanno perso la vita. Altre 26 sono rimaste ferite, alcune in modo piuttosto grave. A fare fuoco - dal tetto di un edificio - sarebbe stato un giovane di 22anni della zona che è stato catturato dopo un breve inseguimento. Ora è sotto interrogatorio in centrale per capire il motivo del gesto.