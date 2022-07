Totti e Ilary, la fine di una "lunga storia d'amore"

Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una storia d'amore che ha appassionato per vent'anni i tifosi romanisti, e non solo. Coppia glamour per eccellenza, il capitano della Roma e la showgirl romana sono sempre stati al centro della ribalta, tra spettacolo, gossip e cronaca rosa. Ora l'annuncio ufficiale della separazione. Si dicono addio, triplice fischio, esauriti anche i tempi supplementari, matrimonio finito.L'annuncio atteso per le 19.