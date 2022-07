Uccise dal treno: sulla banchina restano le scarpe e un cellulare

Pochi istanti prima che il treno le portasse via dai binari che stavano attraversando, una delle due ha chiesto qualcosa al gestore di un bar della stazione, che stava caricando il distributore delle bibite: "Mi si è avvicinata una ragazza bellissima, ho capito subito che non era in sé" racconta. L'uomo ha visto tutto e ha “urlato per fermarle”.

Le vittime non sono ancora state identificate. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini: "Una tragedia". La scientifica è al lavoro sul posto, rinvenute le scarpe delle vittime ed un cellulare danneggiato dallo schianto. Il mezzo era in transito, senza fermate, alla stazione. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. La tragedia alle 7 di questa mattina.

Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni oculari, e analizzeranno le telecamere di sorveglianza in stazione.