Addio a Piero Angela, una vita per la scienza

Piero Angela, morto oggi a 93 anni, non ha mai perso la curiosità e il gusto di raccontare, incuriosire e far crescere generazioni di spettatori. Anche nelle sue ultime parole di commiato dal pubblico, affidate ai profili social di Superquark, emergono con forza la passione per l'approfondimento e insieme il senso di responsabilità e il rigore con cui ha sempre affrontato il suo lavoro.

Il 18 marzo 1981, quarant'anni fa, andava in onda sulla Rai, in seconda serata, la prima puntata di "Quark", lo storico programma di divulgazione scientifica, tecnologica, naturalistica, alimentare, umanistica alla portata di tutti. Per rendere familiari i temi trattati, Piero Angela utilizzò i documentari della Bbc e di David Attenborough, i cartoni animati di Bruno Bozzetto per spiegare i concetti più difficili, le interviste con gli esperti esposte nel linguaggio più chiaro possibile. Inutile dire che fin da subito la trasmissione, introdotta dall'Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, nell'arrangiamento dei The Swingle Singers, ottenne un grande successo.

Arrivarono così "Quark speciale", "Il mondo di Quark", "Quark Economia", "Quark Europa". Poi le "Pillole di Quark", circa 200 mini episodi di 30 secondi, passate oltre 5000 volte nella programmazione di RaiUno.

Piero Angela ha ricevuto otto lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero, tra cui il Premio Kalinga per la divulgazione scientifica dell'Unesco e la medaglia d'oro per la cultura della Repubblica Italiana.

Non tutti sanno che c'è un asteroide scoperto nel 1994 dagli astronomi Andrea Boattini e Maura Tombelli, chiamato "7197 Pieroangela" in suo onore e che il suo nome è stato dato anche a una lumaca di mare. Nel 2002, infine, Quark è finita sul settimanale Topolino per il quale Angela ha vestito i panni del personaggio Piero Papera, conduttore della trasmissione SuperQuack.