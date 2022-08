Allagamenti nel fiorentino per le forti piogge della scorsa notte

Tre ore di pioggia battente ieri notte a Firenze, dalle 20 in poi, per un totale di 40 millimetri di pioggia, secondo la Protezione civile locale, abbattutisi sulla città e in provincia che hanno fatto gonfiare l'Arno e suoi affluenti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per persone bloccate in auto in sottopassi allagati. A Bagno a Ripoli, comune a Sud del capoluogo toscano, numerose situazioni di criticità e monitorato il fiume Ema: il sindaco Francesco Casini ha chiesto lo stato di emergenza

"Stanotte sono caduti nel territorio di Bagno a Ripoli oltre 70 mm di pioggia in meno di due ore con un picco di 16 mm in 15 minuti. Una massa d'acqua superiore a quella che cade di norma in un mese, nella zona in media cadono 820 mm di pioggia in un anno, 40 mm in agosto". Lo sottolinea sui social, a proposito del nubifragio che ha colpito nella notte il Fiorentino, il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Un immenso grazie a tutte le persone impegnate tuttora nelle operazioni di ripristino, la macchina dei soccorsi e solidarietà della Toscana è sempre attiva", conclude Giani.

Nel Chianti Fiorentino l'allagamento dell'impianto della rete di Publiacqua sta causando difficoltà nell'approvvigionamento di acqua potabile. I tecnici sono già al lavoro da questa notte per riparare l'impianto