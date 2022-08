BitChute, Odysee e le altre piattaforme video tra libertà di parola, disinformazione e odio

Nel maggio scorso, dopo la strage di Buffalo, BitChute è stato inondato da una serie di video che sostenevano la teoria complottista dell’estrema destra secondo cui il massacro sarebbe stato una “operazione sotto falsa bandiera”, un depistaggio volto a screditare chi in America difende il diritto di possedere e usare armi da fuoco. Tre dei 15 video più visti sul sito quel giorno incolpavano gli agenti federali invece del vero autore della strage: un giovane suprematista-bianco, che aveva giurato di "uccidere quanti più neri possibile" e la cui radicalizzazione, come hanno scritto Steven Lee Myers e Stuart A. Thompson in una inchiesta per il New York Times, si era nutrita di materiali e video ispirati alla teoria della “sostituzione etnica” e pubblicati sulle piattaforme social mainstream e alternative.

Cresciuti esponenzialmente quando YouTube, Twitter e Facebook hanno annunciato regole più stringenti per contrastare la circolazione di fake news e incitamento all'odio, siti come BitChute, Odysee e Rumble, scrivono Andrew R.C. Marshall e Joseph Tanfani nella loro inchiesta per Reuters, hanno attratto uno svariato pubblico presentandosi come paladini della libertà di parola, in un sistema mediatico alternativo in rapida crescita. BitChute e Odysee ospitano per esempio centinaia di video ispirati alle teorie cospirazioniste QAnon. "Piattaforme come BitChute e Odysee hanno avuto un grande impatto sul panorama della disinformazione", riferisce a Reuters Joe Ondrak di Logically, un'azienda britannica che collabora con governi e altre organizzazioni per ridurre i danni della disinformazione.

BitChute e Odysee sostengono di rispettare la legge, ad esempio rimuovendo materiale legato al terrorismo, e di avere regole che vietano contenuti razzisti o di incitamento alla violenza. Allo stesso tempo difendono il diritto degli estremisti di esprimersi sui loro siti e minimizzano l'importanza di questi contenuti. "La stella polare di Bitchute è la libertà di parola, che è la pietra di paragone di una società libera e democratica", sostiene BitChute in una dichiarazione alla Reuters. Odysee rivendica che i contenuti complottisti e di estrema destra non definiscono la piattaforma che privilegia i video scientifici e tecnologici.

BitChute

BitChute, acronimo di “bit”, l’unità di informazione digitale e “paracadute” è il servizio di hosting video lanciato da Ray Vahey nel gennaio 2017 come spazio che offriva libertà di espressione rispetto alla “crescente censura” del web. Uno spazio verso cui sono approdati molti utenti banditi dalle piattaforme mainstream e noto per ospitare le voci del suprematismo e della ‘alt-right’ americana.

Odysee

Lanciata alla fine del 2020, Odysee è un sito di condivisione video open-source nato da LBRY, la rete di file-sharing e social network basata su blockchain, fondata da Jeremy Kauffman, l’imprenditore noto anche come attivista del Free State Project, il movimento politico libertario il cui obiettivo è “conquistare” il New Hampshire trasferendoci almeno 20.000 attivisti in modo da trasformare il piccolo stato in una roccaforte del libertarismo, contro la censura e il ‘big government’.

I siti di condivisione costruiti sul protocollo LBRY sono nati come alternativa decentralizzata a YouTube. Tra questi spee.ch, il sito di hosting multimediale ormai scomparso e sostituito da LBRY.tv (la prima versione di Odysee) e utilizzato in passato da gruppi come Deterrence Dispensed per caricare i progetti di armi da fuoco da stampare in 3D.

Nel gennaio del 2021, Robert Hackett e David Z. Morris su Fortune attribuivano il successo esponenziale di LBRY (più 250% di iscrizioni tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021) e di altre piattaforme basate sulla blockchain, alla scelta di Twitter e di altri social network di bandire Donald Trump e all’onda mediatica legata allo scontro sul voto presidenziale e all'assalto al Campidoglio. I profili YouTube di molti suprematisti e sostenitori dell’uso delle armi in quel periodo vennero sospesi.

Secondo uno studio su BitChute e Odysee citato da Reuters la prassi lassista nella moderazione dei contenuti e dei commenti si traduce nel proliferare di contenuti incendiari che la maggior parte delle piattaforme online normalmente rifiuta. Benjamin Horne, sociologo dell'Università del Tennessee e due colleghi hanno esaminato più di 440.000 video di BitChute e hanno scoperto che il 12% dei canali ha registrato più dell'85% del coinvolgimento. Secondo il loro rapporto: "Quasi tutti questi canali propongono teorie del complotto di estrema destra o discorsi di odio”.

Trending topics? Razzismo, antisemitismo e teorie del complotto sul Covid.

Nonostante le linee guida, l’analisi effettuata da Andrew R.C. Marshall e Joseph Tanfani sui siti ha evidenziato la massiccia presenza di contenuti apertamente razzisti e commenti connotati dall'odio. Secondo i dati della società di web analytics, Similarweb, con l'aumento del traffico dal 2019, i due siti hanno coltivato un pubblico composto per lo più da giovani uomini. Secondo l’analisi della Reuters i video più popolari su queste piattaforme sono quelli a contenuto violento o che distorcono in modo grossolano gli eventi di cronaca.

I primi video di BitChute e Odysee a emergere con la chiave di ricerca ‘Buffalo shooting’ per esempio sono quelli secondo cui il massacro non è mai avvenuto. Per 3 dei primi 10 su Odysee i sopravvissuti e i testimoni neri erano attori. L'unico video puramente fattuale tra i primi 10 risultati di BitChute ha invece attirato una serie di commenti razzisti.

Sorte analoga per la ricerca di "COVID" su BitChute. Tra i video più visti sulla piattaforma ci sono quelli di matrice no vax e dedicati alle teorie prive di supporto scientifico sul COVID-19. Il primo risultato della ricerca il cortometraggio cospirazionista "Plandemic”, bandito da YouTube e Facebook per la disinformazione potenzialmente dannosa sulla pandemia.

Stessi risultati se si cercano video sulla guerra in Ucraina. Nove dei primi 10 risultati su BitChute per "massacro di Bucha" teorizzano che l'uccisione di civili da parte dei soldati russi sia una bufala volta ad aumentare il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra, o che sia stata opera di soldati ucraini, agenti britannici o "nazisti".

Concorrente diretto di BitChute e Odysee è Rumble. Anche Rumble si presenta come un campione della libertà di parola e attira migliaia di video controversi. Rumble ha però ambizioni mainstream e modera i suoi contenuti in modo tale da renderli appetibili agli appstore gestiti da Apple e Google, un fattore di crescita fondamentale per qualsiasi azienda digitale.

Rumble

Fondata nel 2013 dal canadese Chris Pavlovski, Rumble è nata come piattaforma di video virali dedicata a bambini e animali. Nel 2020, Pavlovski ha pensato di sfruttare il sentimento anti-Big Tech per attirare voci e utenti di estrema destra. Nel 2021 ha ottenuto il sostegno di finanziatori noti per le posizioni conservatrici come Peter Thiel, uno dei primi investitori di Facebook e tra i fondatori di PayPal, e J.D. Vance.