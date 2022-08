Dopo 50 anni apre al pubblico la monumentale 'City' di Michael Heizer

In mezzo al deserto del Nevada, 250 chilometri a nord di Las Vegas, è sorta una nuova, misteriosa “città”: è ‘City’, la monumentale opera d'arte a cielo aperto di Michael Heizer, lo schivo artista americano pioniere della land art. Ci sono voluti cinquanta anni di lavoro e un costo complessivo di 40 milioni di dollari per completare quella che alcuni hanno già definito come la più grande opera d'arte contemporanea sulla Terra.

La città-scultura, composta di tumuli di terra, piramidi di cemento e geoglifi che evocano e intrecciano la tradizione dei nativi americani, quella delle città precolombiane dell'America centrale e riflettono gli interessi di Heizer per l'architettura egizia, si estende per circa un chilometro e mezzo nel cuore del Basin and Range National Monument, un parco protetto a livello federale istituito nel 2015 da Barack Obama dopo una campagna volta a proteggere l'area dalla speculazione urbanistica e l'opera stessa, costruita in gran parte con l'argilla, la sabbia e la roccia trovate in loco. Un legame con il ‘genius loci’ sottolineato dalla nota di presentazione del progetto che sorge all'interno dei territori abitati per secoli da alcune popolazioni di nativi americani.

“Sono uno sciocco, solo, che guarda impotente mentre aspettano che muoia per poter trasformare il mio ranch in un negozio di souvenir e in un motel. Questo è un capolavoro, o quasi, e sono l'unico a cui interessa che l'opera sia effettivamente realizzata”, ha dichiarato sarcastico in una recente intervista al New York Times il 77enne artista, noto per le sue ciclopiche opere d'arte pubblica come ‘Levitated Mass’, inaugurata a Los Angeles nel 2012, o la controversa ‘This Equals That’, soprannominata la ‘Stonehenge di Heizer’, e collocata tra il 1979 e il 2002 davanti al Campidoglio di Lansing, la capitale del Michigan, prima di essere rimossa e abbandonata.

Heizer cominciò a costruire ‘City’ nel 1970 e lentamente iniziarono a prendere forma queste strutture che creano un'atmosfera in sospeso tra la reminiscenza di antiche rovine di templi riaffiorati nel deserto e il set di un moderno film di fantascienza. L'apertura del cantiere ‘City’ è coevo alla realizzazione di ‘Double Negative’ (1969), un altro monumentale “intervento” nel deserto del Nevada per il quale l'artista rimosse 240mila tonnellate di roccia, scavando due enormi trincee.

Heizer ha inizialmente finanziato il progetto in prima persona, acquistando via via gli appezzamenti di terra nella zona. Nel corso degli anni si è aggiunto il sostegno di istituzioni e collezionisti. Nel 1998, si è costituita la Triple Aught Foundation che ha finanziato il progetto con i 30 milioni di dollari che sono serviti a ultimarlo. 'City' apre al pubblico, solo su prenotazione, a partire dal 2 settembre.