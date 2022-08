Giallo, rosso e blu: nel tempio di Cupra scoperti i colori di Pompei

Pareti a grandi riquadri, dove il giallo dello zoccolo faceva da contrasto al rosso e al nero della fascia centrale, il soffitto di un azzurro straordinario. Costruito nel I sec. d.C, il tempio romano di Cupra, nel Piceno, fu in una prima fase decorato in terzo stile pompeiano, con le stesse cromie e gli stessi decori delle più belle case di Roma e Pompei. È l'affascinante scoperta che arriva dal sito marchigiano: “I templi con l'interno della cella decorato da pitture sono rarissimi", spiegano all'ANSA Fabrizio Pesando e Marco Giglio, gli archeologi dell'Università Orientale di Napoli responsabili dello scavo, “fino ad oggi se ne conosceva uno solo in terzo stile, quello della Bona Dea a Ostia oltre al criptoportico del santuario di Urbis Salvia, sempre nelle Marche e il tempio di Nora in Sardegna”.

Il terzo stile pompeiano, detto stile ornamentale, è uno dei quattro "stili" della pittura romana presente fino alla metà del I secolo e caratterizzato da strutture piatte e campiture monocrome illuminate da pannelli ornamentali raffiguranti scene di vario genere.

Per Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia belle arti e paesaggio del ministero della cultura (Mic) si tratta di una scoperta "di grande importanza, che apre nuova luce sulla storia dell'architettura sacra del periodo augusteo". Quanto emerge dallo scavo nel sito archeologico di Cupra, sottolinea La Rocca, è un "risultato sorprendente e inaspettato che ci dimostra ancora una volta quanto la ricerca scientifica condotta con metodo produca sempre conoscenza, anche fuori dai siti più conosciuti e considerati più ricchi".

Da Cupra, fa notare il direttore generale, arrivano notizie preziose su un aspetto dell'arte romana ancora poco conosciuto, che ci confermano "come nel mondo antico fosse tutto

correlato cosicché le grandi imprese artigianali, le botteghe con le loro maestranze specializzate, erano impegnate nella decorazione delle architetture private così come in quella degli edifici pubblici o religiosi". I nuovi dati sull'imponente restauro del tempio avvenuto in età adrianea "potrebbero farci riconsiderare anche l'importanza della stessa Cupra" in quegli anni dell'impero.

Le notizie che vengono dagli scavi del santuario romano di Cupra sono importanti anche per Pompei. A dirlo è il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel: "Una scoperta importante per contestualizzare la pittura parietale che a Pompei si è conservata grazie all'eruzione". È lo stesso terzo stile noto dagli scavi di Pompei, spiega Zuchtriegel, ma ci

sembrano essere anche piccole differenze". Interessante, aggiunge, "anche l'uso della pittura in un santuario: lo stesso avviene a Pompei già con il primo stile come recentemente

confermato dalle indagini promosse da Massimo Osanna al Foro triangolare che ora riprenderemo insieme alla Scuola Superiore Meridionale".