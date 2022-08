Crimea, i 9 aerei da guerra russi distrutti nel campo di aviazione di Saky

Le immagini satellitari del campo di aviazione di Saky, in Crimea, sembrano confermare quanto dichiarato dall'aeronautica militare ucraina: nelle foto si vedono diversi aerei da guerra distrutti dalle forti esplosioni che hanno colpito la base. Tra cui i caccia Su-30 ed i bombardieri Su-24. Secondo Mosca si è trattato di un semplice incidente in un deposito di munizioni, mentre fonti militari ucraine hanno dichiarato che si sarebbe trattato di un loro attacco. La base si trova a 200 chilometri dietro le linee del fronte nel sud del paese, suggerendo che gli ucraini possano aver impiegato armi potenti e precise.

Indebolire le difese nemiche nella penisola occupata della Crimea, sarebbe funzionale a Kiev per consolidare la controffensiva su Kherson, mentre i russi restano concentrati nel Donbass dove secondo l'intelligence britannica, continuano a guadagnare terreno seppur con lentezza.