La nave russa che secondo Kiev trasporta grano rubato avvistata in Siria

Associated Press

Il cargo sarebbe partito dalla Crimea intorno al 6 luglio, secondo quanto dicono i dati di MarineTraffic.com analizzati dall'AP, dopo aver caricato grano ucraino a Sebastopoli. È questa l'accusa rilanciata dall'ambasciata di Kiev in Libano. Secondo gli ucraini il grano è parte di quello che le forze russe hanno trasferito su camion dai territori occupati.

La SV Konstantin ha poi attraversato il Bosforo e ha raggiunto la città turca di Smirne sul Mar Egeo. La nave si sarebbe poi diretta nel Mediterraneo lungo la costa di Cipro prima di spegnere il suo sistema di identificazione automatica. Questo sarebbe avvenuto domenica.

Le immagini satellitari di Planet Labs PBC analizzate dall'AP mostrerebbero la Konstantin al largo della costa di Tartus martedì e mercoledì. La lunghezza, la larghezza e l'aspetto della nave è analogo a precedenti immagini della nave scattate da Planet Labs quando il suo localizzatore AIS era ancora acceso a nord di Cipro.

"Secondo le nostre informazioni, la SV Konstantin ha attraccato in Siria", ha confermato all'AFP l'ambasciata ucraina a Beirut, "con a bordo grano rubato e trasportato illegalmente dalle forze di occupazione russe".

Il carico era inizialmente destinato al porto libanese di Tripoli, ha aggiunto l'ambasciata, senza specificare però il porto siriano dove la SV Konstantin avrebbe attraccato.

Contattata da Associated Press, l'ambasciata ucraina in Libano ha dichiarato di credere che la Konstantin fosse arrivata in Siria: "A bordo di questa nave ci sono cereali saccheggiati dalle forze di occupazione russe nei depositi situati nei territori occupati di Zaporizhzhya, Kherson e Mykolaiv", ha aggiunto l'ambasciata.

La missione siriana presso le Nazioni Unite non ha risposto a una richiesta di commento da parte dell'agenzia di stampa statunitense.