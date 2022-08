Morto Issey Miyake, lo stilista del vento

Lo stilista giapponese Issey Miyake, noto a livello internazionale per le sue creazioni che combinano la tradizione giapponese con materiali e tagli all'avanguardia, è morto venerdì a causa di un cancro al fegato. L'annuncio ufficiale e' stato dato solo oggi dal suo staff.

Nato a Hiroshima nel 1938 e sopravvissuto al disastro atomico, Miyake si è formato come stilista in Europa e negli Stati Uniti prima di aprire la sua casa di moda a Tokyo nel 1970, e iniziare a calcare le passerelle di Parigi e New York, dove ha guadagnato il riconoscimento globale. Spesso definito il "sarto del vento" Miyake è noto per l'uso delle pieghe nei suoi capi, per i suoi semplici maglioni a collo alto come quelli resi popolari da Steve Jobs o per la sua linea di borse Bao Bao con motivi geometrici, tra le tante sue creazioni.