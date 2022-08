Mtv Video Music Award, i Måneskin vincono il premio per il miglior video alternativo

Il gruppo romano è la prima band italiana a vincere un premio per il miglior video alternativo agli Mtv Music Awards.

‘I wanna be your slave’ è la canzone che gli ha permesso di vincere contro artisti del calibro di Avril Lavigne, Imagine Dragons and JID, Machine Gun Kelly e Twenty One Pilots.

L'esibizione sul palco di un'altra loro hit, Supermodel, con Damiano fasciato da pochissimi centimetri di pelle, ha mandato in estasi i fan di tutto il mondo.