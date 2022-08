Chi è Rocío Muñoz Morales, madrina del Festival

L'arrivo della madrina del Festival all'imbarcadero dell'Hotel Excelsior, si sa, segna l'avvio ufficioso della Mostra del Cinema di Venezia. In questa79esima edizione, il prestigioso ruolo tocca a Rocío Muñoz Morales, nota al grande pubblico anche per la sua interpretazione dell' enigmatica Luana in Imperfetti Criminali, commedia action Sky Original.

Attrice, conduttrice ed ex modella, Rocío Muñoz Morales nasce a Madrid nel 1988. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, studia per diventare attrice.

Nel 2006 prende parte al tour mondiale di Julio Iglesias, con il quale lavora per diversi anni.

Dopo l'esperienza come ballerina professionista, inizia la sua carriera televisiva e diventa popolare grazie alla sua partecipazione, come insegnante di danza, al programma “Mira quién baila” (edizione spagnola di "Ballando con le stelle").

Nel 2009 debutta come attrice nella serie televisiva “La Pecera De Eva”, su Telecinco e, da quel momento partecipa a numerose serie di grande successo, grazie alle quali prende parte anche ad altri progetti.

Lavora come modella per marchi come Vodafone McLaren Mercedes, L'Oréal, Nescafé e posa per Elle, Vogue, Woman, Telva, Glamour, Vanity Fair, Grazia o Yo Donna.

Nel 2012 debutta nel cinema italiano nella commedia “Immaturi - Il viaggio”, diretta da Paolo Genovese, dove conosce Raoul Bova: suo attuale compagno e padre delle due loro figlie.

Nel 2021 è protagonista al cinema nel film They Talk di Giorgio Bruno.

Attenta anche ai più bisognosi, Rocío Muñoz Morales, segue diverse iniziative benefiche: in piena emergenza Covid ha collaborato con l'unità operativa della Croce Rossa Italiana per dare supporto ai senzatetto.