10 anni fa il rapporto Onu che metteva in guardia sugli eventi meteorologici estremi

Associated Press

Alluvioni devastanti come quelle che hanno recentemente messo in ginocchio il Pakistan, ondate di calore record che hanno favorito lo scoppiare di incendi sempre più numerosi ed estesi e acuito periodi di siccità che si protraggono causando danni pesantissimi alle economie locali, piogge torrenziali, trombe d'aria, tornado e tempeste distruttive. Uno scenario che si è ripetuto questa estate come nelle ultime, in forma che appare ancora più amplificata.

Effetti che erano stati previsti dagli scienziati che nel 2012 avevano contribuito alla pubblicazione del rapporto Onu sui rischi dei disastri e degli eventi meteorologici estremi e sull'adattamento al clima che cambia.

Un rapporto che, a dieci anni di distanza, gli stessi autori, sentiti da Associated Press, definiscono “chiaroveggente”, anzi per molti aspetti ottimista rispetto all'evolversi del clima negli ultimi anni.

Prima del rapporto del 2012 gli scienziati focalizzavano l'attenzione sull'innalzamento delle temperature medie e del livello del mare. Oggi il mondo percepisce in modo più traumatico e diretto il cambiamento climatico a causa di fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti. Quel rapporto cambiò il modo in cui gli scienziati del clima studiano gli impatti del riscaldamento globale.

Il rapporto speciale di 594 pagine del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) proponeva, a partire da alcuni eventi che si erano verificati in Europa, Stati Uniti, Caraibi e altre regioni del pianeta nel recente passato, cinque casi di studio sui rischi climatici derivanti dal peggioramento delle condizioni meteorologiche estreme che, secondo gli scienziati, sarebbero stati sempre più un problema. Nel rapporto si davano anche dei suggerimenti su come i governi avrebbero potuto affrontarli.

Nell'introduzione al rapporto si leggeva: "Un clima che cambia porta a cambiamenti nella frequenza, nell'intensità, nell'estensione spaziale, nella durata e nella tempistica degli eventi climatici e meteorologici estremi e può portare a eventi climatici e meteorologici estremi senza precedenti". Il rapporto prevedeva dunque più ondate di calore, peggioramento della siccità, aumento delle piogge torrenziali che causano inondazioni e cicloni tropicali più forti e più umidi. E in conseguenza di questi eventi, disastri che avrebbero afflitto più gravemente le persone.

Le previsioni sembrano essersi avverate: temperature record in Europa, ondate di calore sempre più frequenti, siccità che colpiscono le zone temperate e portano carestia nelle zone più povere dell'Africa, condizioni che creano masse sempre più numerose di migranti del clima. Aumento della capacità distruttiva degli uragani. Danni e vittime in aumento per il meteo avverso.

"Il rapporto era chiaroveggente", spiega a Seth Borenstein di AP, Michael Oppenheimer, scienziato del clima dell'Università di Princeton, "Il rapporto era esattamente quello che un rapporto sul clima dovrebbe fare: Avvertirci del futuro in tempo utile per adattarci prima che che si verifichino le cose peggiori. E il mondo ha continuato a fare quello che fa di solito. Alcune persone e governi hanno ascoltato, altri no. Credo che la triste lezione sia che i danni devono verificarsi molto vicino a casa, altrimenti nessuno presta più attenzione".