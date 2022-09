A Londra è corsa al gadget per portarsi a casa un ricordo della Regina Elisabetta

Ci sono spille, magliette, bandiere, immancabili calamite da frigo, “sobrie” tazze e set da tè più britannici di una Union Jack, ma anche pupazzetti a forma di anatra con le sembianze della Regina tra i gadget che in queste ore hanno inondato i negozi di souvenir di Londra in attesa della celebrazione dei funerali di Elisabetta.

Così, mentre l'Ente che gestisce i parchi reali tenta di mettere un freno ecologico al desiderio dei londinesi di rendere omaggio alla sovrana più longeva della loro storia, in città (ma anche nei portali di commercio elettronico come Amazon e Etsy) è corsa al souvenir da portarsi a casa. Non può mancare l'incisione con le date dei suoi 70 anni di regno: 1952-2022.

Si tratta di merchandise non ufficiale. I prodotti ufficiali, infatti, impiegheranno più tempo ad arrivare nei punti vendita autorizzati, che hanno sospeso le vendite di souvenir reali in osservanza del periodo di lutto.