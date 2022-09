Arriva la terza generazione Meteosat: previsioni più precise per l'Europa

CANNES (FRANCIA) – Meteosat, la più celebre famiglia europea di satelliti dedicati alla meteorologia, si prepara a fare un balzo nel futuro. Negli stabilimenti di Thales Alenia Space di Cannes, in Francia, sono quasi terminati i lavori su MTG-I1. Sarà il primo esemplare di terza generazione di questa costellazione operativa dal 1977 e frutto di una collaborazione fra Agenzia Spaziale Europea e EUMETSAT. Migliorerà significativamente le previsioni meteo, anche grazie a tecnologie sviluppate in Italia.

MTG-I1 è stato costruito da Thales Alenia Space in collaborazione con OHB. In questi giorni si sta completando una lunga e accurata serie di test, necessari per assicurarsi funzioni come previsto e che sia in grado di resistere alle sollecitazioni del lancio e alle condizioni estreme dello spazio. Fra qualche settimana sarà trasferito a Kourou, in Guyana Francese, da dove alla fine di novembre sarà lanciato in orbita geostazionaria a 36.000 chilometri dalla Terra con un razzo Ariane 5.

Rispetto ai predecessori, tre dei quali ancora operativi, MTG-I1 ha una risoluzione maggiore e può acquisire e inviare immagini con maggiore rapidità. Inoltre, grazie a un innovativo rilevatore di fulmini progettato e realizzato da Leonardo a Campi Bisenzio (FI), osserverà anche l'attività elettrica nell'atmosfera con un livello di dettaglio unico al mondo. “Questo satellite è lo strumento più sofisticato per le previsioni meteo che esista al mondo – spiega l'amministratore delegato di Thales Alenia Space, Massimo Comparini – ed è un ottimo esempio del livello tecnologico che l'Europa ha raggiunto nel tempo”. “Ci permetterà di avere migliori previsioni meteo in termini sia di risoluzione sia di tempi – aggiunge Simonetta Cheli, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea – Permetterà di dare l'allerta in anticipo in caso di eventi estremi ,a supporto degli interventi in caso di inondazioni o incendi e anche di chi si occupa di aviazione civile”.

Per il programma Meteosat è l'inizio di un'operazione che consentirà di rinnovare completamente la sua costellazione. Nei prossimi anni saranno lanciati in tutto sei satelliti di terza generazione: MTG-I1 e altri tre invieranno immagini, mentre i due rimanenti avranno a bordo strumenti innovativi che ricostruiranno mappe 3D dell'atmosfera.