Le immagini dell'acqua e del fango a Cantiano e Senigallia

Una bomba d'acqua che in sole tre ore ha scaricato ieri sera, a partire dalle 19, più di 400 millimetri di pioggia. Le Marche travolte con scene apocalittiche, fango ed acqua a fiumi tra le strade di Senigallia, e nei piccoli paesi in provincia di Ancona. Poco dopo le 5 di stamani il fiume Misa, a Senigallia, in provincia di Ancona, ha iniziato a straripare, dopo aver raggiunto il limite massimo nella tarda serata di ieri.Il Comune di Senigallia ha invitato la popolazione a "portarsi ai piani alti" e a "non uscire da casa".

"Sono numerosissime le persone che si stanno recando nell'ospedale di Senigallia per ipotermia perche' tanti si erano rifugiati sugli alberi e sulle auto - così a Rainews24 l'assessore della Regione Marche, Filippo Saltamartini - i tre dispersi sono attivamente ricercati e non escludiamo che abbiamo potuto trovare riparo in abitazioni vicine".