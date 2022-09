Maltempo in Sicilia: allagamenti e fiumi di fango. Un autobus si ribalta a Palermo

Un'ondata di maltempo caratterizzata da forti temporali ha colpito ieri sera le province di Trapani e Agrigento in Sicilia. In particolare sono interessati i comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano nel trapanese e Santa Margherita di Belice nell'agrigentino.

I vigili del fuoco - nel corso delle operazioni - sono intervenuti per soccorrere i numerosi automobilisti in difficoltà, allagamenti e danni d'acqua. Nel comune di Santa Margherita del Belice, lungo la SS624, un bus è uscito di strada, inclinandosi su un fianco a bordo carreggiata. Alcuni contusi sono stati accompagnati all'ospedale di Sciacca per controlli.

L'autista del pullman, che si è ribaltato all'improvviso a causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d'aria.

Il maltempo sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco. La situazione in quelle zona, raccontano i testimoni, è drammatica.

Il maltempo si è abbattuto anche su Trapani e la città è stata sferzata da una bufera d'acqua e vento. Alcune strade del capoluogo e della vicina Erice, già duramente messe alla prova dall'alluvione di lunedì scorso, sono state nuovamente allagate. L'acqua ha invaso alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Sommerse dall'acqua la via Dell'Uva e la via Marsala, dove nei giorni scorsi era saltata pure la fognatura. Decine le strade impraticabili diverse auto sono rimaste bloccate. Inagibile la strada provinciale Immacolatella - Erice. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

La situazione tra le province di Palermo e Agrigento è drammatica, confermano anche i sindaci di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, e Contessa Entellina, Leonardo Spera, due dei comuni flagellati dal maltempo, che sono in contatto costante con la protezione civile e con i soccorritori al lavoro.

"La Palermo Sciacca è impraticabile - spiega Leo Ciaccio - invasa da un fiume d'acqua e fango. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie che erano nelle loro abitazioni ci hanno segnalato allagamenti e danni. Invitiamo tutti a non uscire in questo momento per precauzione e per consentire ai mezzi di soccorso di operare".



Un appello rilanciato anche da Leonardo Spera: "La situazione è preoccupante. Invitiamo tutti a restare nelle loro case e a non mettersi in viaggio. Nella zona del bivio Gulfa, dove si è ribaltato l'autobus di linea, sono state inviate subito tre ambulanze e una gru che è al lavoro per risollevare il pullman. E' ancora presto per fare una conta dei danni, ma sicuramente sono ingenti".

Le previsioni per le prossime ore non promettono nulla di buono. Ancora instabilità è prevista nelle prossime ore sull'isola con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, con fenomeni anche intensi tra questa notte e domani mattina sul settore nord.