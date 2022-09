Da Truman a Biden, tutti i presidenti della Regina

Elisabetta II, morta giovedì nella sua amata residenza estiva in Scozia all'età di 96 anni, aveva incontrato tutti i presidenti americani da Dwight Eisenhower in poi, con l'eccezione del solo Lyndon Johnson, entrato in carica il giorno dell'assassinio di John Kennedy e che non ha mai visitato la Gran Bretagna durante la sua presidenza.

Era ancora una principessa quando incontrò il presidente Harry Truman a Washington nel 1951. Tutti gli ex presidenti degli Stati Uniti in vita - Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump - si sono uniti a Biden nel renderle omaggio.

Biden e la first lady Jill Biden hanno detto che "l'eredità della regina resterà impressa nelle pagine della storia britannica e del mondo". Obama e sua moglie, Michelle, hanno ricordato che la regina ha accolto loro, il primo presidente e la prima first lady neri d'America, sulla scena mondiale "a braccia aperte e con straordinaria generosità".

Ecco alcuni degli aneddoti più curiosi (e le indimenticabili gaffe) degli incontri tra Elisabetta, presidenti e First Lady.

Joe Biden e i suoi occhiali da aviatore

Nel giugno del 2021al Castello di Windsor, Biden è uscito dall'auto indossando i suoi caratteristici occhiali da sole da aviatore per raggiungere la regina mentre suonavano gli inni nazionali dei due Paesi.

Donald Trump: “Mi ricorda la mia mamma Mary Anne”

Trump e la regina si sono incontrati nel luglio 2018 al castello durante la visita dell'allora presidente degli Stati Uniti in Gran Bretagna e in quell'occasione fu criticato per aver infranto il protocollo camminando brevemente di fronte alla Regina - invece che accanto a lei - e voltandole le spalle mentre passavano in rassegna la guardia d'onore.

L'abbraccio di Michelle

Obama e la regina si sono incontrati per la prima volta nell'aprile 2009 in occasione del ricevimento dei leader mondiali che partecipavano al vertice del G20 a Londra. In quella occasione Michelle Obama infranse il protocollo mettendo per un attimo un braccio intorno alla schiena della regina mentre condividevano una battuta sui loro piedi doloranti. Naturalmente è vietato dal protocollo e dalla tradizione secolare toccare la regina, ma Elisabetta ricambiò il gesto della First lady.

La gaffe di George W Bush sul bicentenario

Durante la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca per la regina, in visita negli Stati Uniti nel maggio del 2007 George W Bush fece una delle sue gaffe più divertenti quando, nel ricordare che la regina aveva cenato con diversi suoi predecessori, disse che aveva aiutato gli Stati Uniti a "celebrare il loro bicentenario nel 17...". Fece appena a tempo a riprendersi correggendo la data in 1976 per poi interrompersi per vedere se la regina si fosse offesa: “Mi ha appena dato uno sguardo che una madre potrebbe dare a un bambino”.

Ronald Reagan e la comune passione per i cavalli

Reagan e la regina condividevano la passione per i cavalli e cavalcarono fianco a fianco per un'ora nella campagna intorno al Castello di Windsor durante la visita del presidente degli Stati Uniti nel giugno 1982.

Gerald Ford e quella canzone…

I festeggiamenti su cui anni dopo si sarebbe intrecciato George W Bush furono l'occasione di un'altra memorabile gaffe. Ford organizzò una cena di gala per gli inglesi nel 1976 per celebrare il bicentenario della della Rivoluzione americana. La regina indossava un favoloso diadema tempestato di diamanti che scintillava nella sala da pranzo della Casa Bianca per l'ammirazione di tutti gli invitati, tra cui campioni dello sport e celebrità come Cary Grant e Julie Harris. L'atmosfera da fiaba si spense di colpo quando il presidente invitò la regina sulla pista da ballo mentre nel salone risuonavano le note della canzone "The Lady Is a Tramp".