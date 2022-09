Demopolis: a 3 settimane dal voto il centrodestra in vantaggio di quasi 18 punti

Pietro Vento: oltre un quinto di italiani si dichiara ancora indeciso, mentre l’affluenza alle urne risulta in calo di 6 punti rispetto al 2018



A 3 settimane dalle Elezioni Politiche del 25 settembre, Fratelli d’Italia otterrebbe il 24,5%: poco più di 2 punti di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,4%. La Lega di Salvini avrebbe il 13,6%, il Movimento 5 Stelle di Conte il 12,3%. È la fotografia odierna sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico Demopolis. Quasi appaiate risultano Forza Italia al 7,2% e la lista Calenda al 7%. Sinistra-Verdi si attestano al 3,5%, Italexit al 3%. Mentre iniziano i giorni decisivi della campagna elettorale, avrebbero per il momento tra il 3% e l’1,5% +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare.



“Nell’attuale scenario – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la coalizione di Centro Destra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati), trainata da Giorgia Meloni, sfiorerebbe il 47% dei consensi, con un vantaggio di quasi 18 punti sul Centro Sinistra (PD, SI-Verdi, Impegno Civico e +Europa) che avrebbe poco più del 29%. In lieve crescita appaiono il M5S al 12,3% e la lista Azione-Italia Viva al 7%. Quando mancano ormai solo 3 settimane di campagna elettorale – conclude Pietro Vento – oltre un quinto di italiani si dichiara ancora indeciso, mentre l’affluenza alle urne risulta in calo di 6 punti rispetto al 2018, attestandosi al 67%”.