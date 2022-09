Fort Meyers devastata dall'uragano Ian. Biden: "Forse il più letale nella storia della Florida"

"Potrebbe essere l'uragano più letale nella storia della Florida, sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane", ha avvertito il presidente americano Joe Biden parlando dalla sede della Fema (la protezione civile Usa). "In momenti come questi l'America si unisce, e si unirà come una sola squadra", ha aggiunto.

Dopo aver colpito Cuba, Ian ha toccato terra a Cayo Costa,vicino a Fort Meyers, come uno degli uragani più violenti mai abbattutosi sugli Usa, con venti a 240 km orari. Nella notte di ieri ha perso forza ed è stato declassato a tempesta tropicale, ma secondo il National Hurricane Center dovrebbe riacquistare vigore e tornare un uragano prima di toccare terra per la seconda volta. I governatori di Virginia, Georgia e South Carolina hanno già proclamato lo stato di emergenza.