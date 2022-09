Fosse comuni a Izyum, trovati almeno 440 corpi

Circa 440 corpi sono stati trovati in una fosse comune a Izyum, "Una delle più grandi sepolture di massa trovate in una città liberata" ha detto l'investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov. Al momento "sappiamo che alcuni sono stati uccisi (a colpi d'arma da fuoco), altri dal fuoco d'artiglieria, o per l'esplosione di mine. Alcuni sono morti negli attacchi aerei. Molti corpi non sono stati ancora identificati", ha spiegato. In serata il presidente ucraino Volodmyr Zelensky aveva annunciato la scoperta di una fosse comune nella città appena liberata.