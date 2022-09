Il mirto, il rosmarino, le rose e un biglietto di Re Carlo sulla bara della Regina

Sulla bara della regina Elisabetta II, coperta dallo stendardo reale, è posata una corona di fiori raccolti nelle residenze reali di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. I fiori e il fogliame sono stati scelti per il loro simbolismo.

Il mirto, simbolo del matrimonio felice e duraturo, come fu quello della regina con Filippo di Edimburgo, è stato tagliato da una pianta cresciuta da un rametto che era nel bouquet da sposa di Elisabetta II. Il rosmarino ha valore commemorativo, la quercia inglese indica la forza dell'amore.

Completano la corona i pelargoni, le rose da giardino, l'ortensia autunnale, il sedum, le dalie, tutti nei toni dell'oro, del rosa e del bordeaux, con alcuni elementi bianchi per richiamare lo stendardo reale.

Su esplicita richiesta di re Carlo III, molto attento all'ambiente, la corona è stata realizzata in modo ecosostenibile senza l'uso di schiuma floreale, ma con un nido di muschio e quercia.

Il mirto ricorre anche nell'addobbo floreale dell'abbazia di Westminster, decorata con fiori bianchi e verdi tra cui gigli asiatici, gladioli, la peruviana alstroemeria, l'eustoma originaria dell'America del sud e fogliame di quercia inglese, betulla e rametti di mirto.

Tra i fiori della corona è posato un biglietto scritto a mano con un messaggio personale del nuovo monarca. Vi si legge frase: "In amorevole e devota memoria. Charles R.", dove la R sta per "Rex", che tradizionalmente segue il nome per le firme dei documenti ufficiali.

Un biglietto che, a tanti, ha ricordato quello con la scritta “Mamma”, posto dai principi William e Harry sulla bara di Lady Diana.