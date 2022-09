Hong Kong, il lutto per Elisabetta tra nostalgia e dissenso

Mentre a Londra migliaia di persone attendono per ore in una coda che ha raggiunto gli otto chilometri per rendere omaggio alla regina nella camera ardente a Westminster Hall, a migliaia di chilometri di distanza una scena analoga, fatte le debite proporzioni, si svolge a Hong Kong davanti al consolato britannico. Qui centinaia di persone si mettono in fila ogni giorno per rendere omaggio a Elisabetta II con un mazzo di fiori o un messaggio.

Il cordoglio per quella che qui veniva chiamata affettuosamente "si tau por" che nel dialetto cantonese locale significa “boss lady”, (la signora capo) è forse il più sentito tra le ex colonie britanniche, dove il lutto non è stato così partecipato. “La chiamavamo 'si tau por' quando eravamo sotto il suo governo. Era un modo per mostrarle rispetto", dice CK Li, un residente che ha fatto la fila per più di due ore per renderle omaggio.

Secondo gli osservatori in questo diffuso sentimento di lutto si mescolano due fattori: la nostalgia per coloro che vedono nel periodo pre-1997, quando Hong Kong era ancora una colonia britannica, una perduta “età dell'oro” e una forma sottile di dissenso nei confronti di Pechino e i suoi metodi di ingerenza e controllo sempre più pervasivi in particolare dopo l'imposizione nel 2020 della legge sulla sicurezza nazionale che ha di fatto schiacciato le manifestazioni pro-democrazia e soppresso ogni forma di dissenso pubblico.

La morte della regina che è stata capo di Stato di Hong Kong per 45 anni e ha visitato la colonia due volte, nel 1975 e nel 1986, ha innescato un rinnovato interesse per cimeli e memorabilia del passato britannico. Bryan Ong, proprietario del museo privato The Museum Victoria City, che espone cartoline, monete commemorative, vecchie banconote, francobolli e altri cimeli della famiglia Reale, sostiene che gli abitanti di Hong Kong abbiano un legame emotivo con la Regina a causa della storia coloniale della città. E anche nei negozi di souvenir vanno a ruba gadget e memorabilia legati alla Regina.

"Immagino che alcune persone vadano lì non tanto per motivi di nostalgia, ma come una sorta di protesta ora che il dissenso è stato soppresso", ha dichiarato a Associated Press John Burns, professore onorario di politica e amministrazione pubblica all'Università di Hong Kong. Una impressione confermata da quanto ha dichiarato ai media l'ex presidente del Partito Democratico Emily Lau, prima donna eletta nel Consiglio legislativo della città nel 1991: "Ci sono alcuni che sono sinceramente nostalgici e provano sentimenti per la Regina, ma ci sono anche persone che hanno delle rimostranze per la situazione attuale di Hong Kong. Non è da escludere che alcuni abbiano sfruttato questa occasione per esprimerlo".

Molti attivisti pro-democrazia in esilio, tra cui l'ex leader studentesco Nathan Law, hanno reso omaggio alla Regina. Un sentimento condiviso da molti giovani nati dopo il 1997 per i quali il passato coloniale è un simbolo da usare contro Pechino e la sua legge. Ma la commozione per la morte di Elisabetta II non ha cancellato i giudizi contrastanti sul dominio britannico. Alcuni contestano il fatto che Londra non abbia concesso agli abitanti di Hong Kong la piena cittadinanza prima del passaggio di mano alla Cina. Altri non dimenticano gli aspetti discutibili e controversi del periodo coloniale. Hong Kong divenne una colonia britannica dopo due guerre nel XIX secolo, un dominio durato per 156 anni e che ha assunto i contorni della “Golden Era” di prosperità e sviluppo solo a partire dagli anni Settanta dopo che Londra fu costretta a concedere riforme in risposta alle rivolte anticoloniali scoppiate nel 1967.

Secondo Jeffrey Ngo, attivista per i diritti umani citato da Bbc, gli ultimi tre decenni del periodo coloniale non forniscono un quadro completo della situazione e che l'impero britannico ha le sue responsabilità nella situazione attuale: "Molti attivisti sono stati perseguiti, soprattutto a partire dal 2019, in base a leggi approvato durante il governo coloniale e mai abrogate prima del 1997".

Oggi un selfie fuori dal consolato britannico con una didascalia che dice "Hong Kong era una terra benedetta sotto il suo regno" può costare la gogna pubblica. È accaduto a Law Kar-ying, popolare cantante d'opera e attore preso di mira dai commentatori social media della Cina continentale che lo hanno indotto a cancellare il post e a pubblicare un video di scuse su Weibo.