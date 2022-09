Il castello di Balmoral, storia della residenza più amata dalla Regina Elisabetta

Nell’ottobre del 2021 in occasione dell’inaugurazione della sessione dei lavori del Parlamento scozzese, la prima dopo la morte del Principe Filippo, Elisabetta II espresse il “profondo e costante affetto" che lei e il marito, condividevano per la Scozia. Un amore legato indissolubilmente al castello di Balmoral, la dimora reale a un’ottantina di chilometri da Aberdeen, che è sempre stata la preferita dalla Regina. Nella tenuta di Balmoral nel 1947 Elisabetta e Filippo trascorsero parte della loro luna di miele.

Da allora hanno passato ogni estate nel castello scozzese, lontano dagli impegni pubblici e dai doveri della Corona, spesso raggiunti dai membri della famiglia reale. E tante sono le immagini che rappresentano il legame di Elisabetta II con questo luogo.

Una proprietà che risale al 1852, quando la tenuta e il suo castello, costruito originariamente nel 1390, furono acquistati dal principe Alberto come regalo per la moglie, la Regina Vittoria, anche lei grande amante della campagna scozzese. Negli anni successivi, la residenza fu ristrutturata in stile neogotico e ampliata per soddisfare le esigenze di una famiglia reale sempre più numerosa. Il castello originale fu demolito nel 1856. Balmoral rimane proprietà privata della Regina e non fa parte delle proprietà della Corona.

In tempi recenti il Castello di Balmoral è stato testimone di momenti importanti nella vita della famiglia reale. Qui Carlo e Diana trascorsero una settimana durante la loro luna di miele nel 1981, quando già trapelavano le prime voci di crepe in quello che era stato celebrato come il matrimonio del secolo. E qui nel 1997 William e Harry appresero la tragica notizia della morte della madre. È sempre qui che la regina si è rifugiata nel maggio scorso, quando già erano emersi i problemi di mobilità, prima delle fatiche per la celebrazione del Giubileo per celebrare i 70 anni di regno. E, cronaca di questi giorni, qui la Regina Elisabetta è rimasta per conferire l’incarico alla nuova premier, Liz Truss, invece di recarsi a Buckingham Palace a Londra per l'occasione.