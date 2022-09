Il primo giorno di scuola in Ucraina: i ragazzi tornano tra le macerie della loro classe

Per molti ragazzi e ragazze in Ucraina l'ultimo giorno di scuola è stato il 23 febbraio scorso, il giorno prima dell'inizio dell'invasione russa. Oggi l'inizio del nuovo anno scolastico è l'occasione per un bilancio di oltre sei mesi di guerra che le immagini delle aule distrutte dai bombardamenti raccontano senza bisogno di commento.

Sono almeno 379 i bambini uccisi dall'inizio della guerra e di altri 223 non si hanno notizie. Sono i numeri dell'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina. 7.013 bambini sono tra gli ucraini trasferiti con la forza in Russia dalle zone occupate.

Alcuni bambini sono stati costretti a fuggire con la famiglia dalle loro città per evitare le bombe, altri hanno trascorso l'estate negli scantinati. I ragazzi e le ragazze che vivono nelle cosiddette regioni "sicure" sono riusciti in qualche caso a studiare online, anche se le lezioni sono state spesso interrotte dalle sirene dei raid aerei. Sei mesi di guerra hanno danneggiato 2.400 scuole in tutto il Paese, di cui 269 sono state completamente distrutte, secondo i dati ufficiali di Kiev.

"[La guerra, ndr] diventa una sorta di nuova normalità per i bambini, il che è molto preoccupante, perché non è questo il modo in cui i bambini dovrebbero vivere, pensando di poter essere attaccati da un momento all'altro", dice ad Associated Press, Catherine M. Russell, direttrice esecutiva dell'UNICEF.

Le scuole continuano a essere colpite dai bombardamenti ma dopo i primi mesi di shock, il 51% delle scuole ucraine, nonostante il rischio, sta riaprendo all'insegnamento in presenza, con la possibilità di studiare online se i genitori lo preferiscono. La sicurezza dei bambini è la priorità. Le scuole che non hanno un accesso rapido ai rifugi antiaereo che si trovano vicino ai confini con la Bielorussia e la Russia, o in prossimità di zone militari attive, potranno studiare solo online.

È il caso degli alunni della seconda media di Mykhailo-Kotsyubynske, a soli 35 chilometri dal confine con la Bielorussia, che martedì sono tornati nella loro scuola semi-distrutta per prendere i libri di testo per studiare online. Il ricordo del giorno in cui i missili russi hanno colpito la scuola è vivo in Oleksii, 13 anni. Era il 4 marzo e si trovava nel rifugio sotterraneo della scuola con la sua famiglia e decine di altre persone. Pochi minuti prima dell'esplosione, stava giocando con un amico. Dopo la forte esplosione, le pareti hanno iniziato a tremare, non si vedeva altro che un'enorme nuvola di polvere. Una persona è morta nell'attacco, una donna che lavorava nella scuola. "Stavamo dormendo nel corridoio e c'era il cadavere di una persona dietro il muro", ricorda Oleksii. La sua famiglia è rimasta un'altra notte prima di fuggire dalla città, ma da allora è tornata per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Le regioni di Kyiv e Leopoli ospiteranno più di 7.300 studenti sfollati che sono stati costretti a fuggire dalle loro città di origine. Con la città sottoposta a continui bombardamenti dall'inizio della guerra, a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, non c'è speranza che le scuole riaprano al momento. In una scuola della città, l'aula di prima elementare è pronta: tavoli, sedie, una lavagna pulita, l'alfabeto e i numeri appesi al muro e le bandiere ucraine pronte per essere distribuite. L'unica cosa che manca sono i bambini e le bambine.