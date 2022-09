La cometa Leonard perde un frammento: ecco la foto astronomica più bella dell'anno

La coda della cometa Leonard perde un frammento che viene trascinato via dal vento solare. Con questo raro scatto, intitolato "Disconnection Event", il fotografo Gerald Rhemann ha vinto il primo premio generale del concorso "Fotografo astronomico dell'anno 14", rilasciato dal Reale Osservatorio di Greenwich.

Lo strabiliante scatto della cometa Leonard, una cometa di lungo periodo identificata per la prima volta nel gennaio 2021, è stata catturata dal fotografo austriaco in Namibia, il giorno di Natale. È stata la cometa più luminosa del 2021 ma non la vedremo mai più, si è completamente disintegrata nel febbraio 2022.

Lo scatto ha stupito la giuria, che lo ha votato all'unanimità. "Questo premio è uno degli eventi più importanti del mio lavoro di astrofotografo. Vale tutti gli sforzi impiegati per rendere questa immagine un successo", ha commentato Rhemann.

L'immagine, insieme a tutte le foto vincitrici di ciascuna categoria, saranno esposte presso la mostra allestita nel Museo nazionale marittimo di Londra il prossimo sabato 17 settembre 2022.

Il premio "Giovane fotografo astronomico dell'anno" è stato vinto da due quattordicenni cinesi. Yang Hanwen e Zhou Zezhen hanno realizzato “The Neighbour”, un'affascinante immagine della vicina galassia Andromeda enfatizzata dalle stelle circostanti e da colori vibranti. "Penso che questa foto mostri quanto sia meravigliosa questa galassia nostra vicina", ha detto Zezhen. "Sono onorato e ringrazio la giuria", ha aggiunto, "uno degli scopi principali dell'astrofotografia è di far innamorare delle bellezze dell'universo un crescente numero di persone".

Le altre foto vincitrici includono: "In the Embrace of a Green Lady", del fotografo slovacco Filip Hrebenda, che mostra l'aurora riflessa su un lago islandese gelato; "Shadow Profile of Plato’s East Rim", del britannico Martin Lewis, una delle più nitide immagini del gigantesco cratere lunare; "A Year in the Sun", del fotografo indiano Soumyadeep Mukherjee, che traccia il percorso delle macchie solari durante l'anno; "The Eye of God", del fotografo cinese Weitang Liang, un'immagine eterea della Nebulosa Helix che sembra un'occhio rivolto verso di noi sulla Terra. Un'altra delle immagini preferite dalla giuria ritrae la Stazione Spaziale Internazionale mentre transita davanti al Mare della Tranquillità, il luogo del primo allunaggio nel 1969.

Tutti i vincitori per categorie

Planets, Comets & Asteroids

Gherard Rhemann (Austria) with Disconnection Event (Winner and Overall Winner)

Damian Peach (UK) with The Jovian Family (Runner Up)

Lionel Majzik (Hungary) with Cosmic Rose (Highly Commended)

Skyscapes

Zihui Hu (China) with Stabbing Into the Stars (Winner)

Abhijit Patil (USA) with Badwater Milky Way (Runner Up)

Filip Hrebenda (Slovakia) with The Night Highway (Highly Commended)

People & Space

Andrew McCarthy (USA) with The International Space Station Transiting Tranquility Base (Winner)

Mikhail Minkov (Bulgaria) with Back to the Spaceship (Runner Up)

Hannah Rochford (UK) with Equinox Moon and Glastonbury Tor

Aurorae

Filip Hrebenda (Slovakia) with In the Embrace of a Green Lady (Winner)

Fred Bailey (Canada) with Misty Green River (Runner Up)

Akexander Stepanenko (Russia) with Winged Aurora (Highly Commended)

Galaxies

Utkarsh Mishra (India), Michael Petrasko (USA) and Muir Evenden (USA) with Majestic Sombrero Galaxy (Winner)

Mark Hanson (USA) and Mike Selby (Thailand) with Arp 271 “Cosmic Collision” (Runner Up)

Mathew Ludgate (New Zealand) with SMC and the Magellanic Bridge (Highly Commended)

Our Moon

Martin Lewis (UK) with Shadow Profile of Plato’s East Rim (Winner)

Andrea Vanoni (Italy) with Moon: Big Mosaic (Runner Up)

Noah Kujawski (USA) with An Eclipse From a Thousand Sunsets (Highly Commended)

Our Sun

Soumyadeep Mukherjee (India) with A Year in the Sun (Winner)

Stuart Green (UK) with Solar Inferno (Runner Up)

Miguel Claro (Portugal) with A Giant in the Sun’s Limb (Highly Commended)

Stars & Nebulae

Weitang Liang (China) with The Eye of God (Winner)

Martin Cohen (UK) with What a Flaming Star! (Runner Up)

Péter Feltóti (Hungary) with The Centre of the Heart Nebula (Highly Commended)

Young Astronomy Photographer of the Year

Yang Hanwen and Zhou Zezhen (China) with Andromeda Galaxy, The Neighbour (Winner)

Peter Szabo (Hungary) with Mineral Moon Mosaic (Highly Commended)

Saahil Sinha (USA) with A Rainbow Rose (Highly Commended)

Julian Shapiro (USA) with The Crab Nebula in Hydrogen and Oxygen

The Annie Maunder Prize for Digital Innovation

Pauline Woolley (UK) with Solar Tree (Winner)

The Sir Patrick Moore Prize for Best Newcomer

Lun Deng (China) with The Milky Way Bridge Across Big Snowy Mountains (Winner)