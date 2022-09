Kenya, il lago si espande per i cambiamenti climatici e i coccodrilli arrivano alla porta di casa

Fino a qualche tempo fa il villaggio di Kampi ya Samaki si trovava a circa mezzo chilometro dalla riva del lago Baringo. Il vasto lago d'acqua dolce, ricco di uccelli e di fauna acquatica nella regione vulcanica semi-arida della Great Rift Valley in Kenya. Il lago ha rappresentato per molto tempo una vera e propria oasi che attirava pescatori e turisti in questa piccola comunità a circa cinque ore di auto da Nairobi.

Ma nell'ultimo decennio il lago ha raddoppiato le sue dimensioni, soprattutto a causa delle forti precipitazioni legate al cambiamento climatico dicono gli scienziati, e le sue acque in rapida ascesa stanno diventando sempre più una minaccia. Il lago in espansione ha sommerso case e alberghi e ha portato coccodrilli e ippopotami fino sulla soglia delle case e nelle scuole. "In passato non era così", racconta a Associated Press Winnie Keben. "La gente si spostava quando l'acqua si muoveva, ma poi tornava indietro".

Winnie Keben è una delle vittime di questi mutamenti: sopravvissuta all'attacco di un coccodrillo ha dovuto abbandonare la comunità dopo che il lago ingrossato dalle piogge incessanti ha finito per inghiottire la casa della sua famiglia. Lasciare Il villaggio dove sono nati suo marito e i suoi figli, è doloroso: “Amavo molto il mio posto, perché potevo coltivare la terra con mio marito e guadagnare i soldi necessari per il cibo e per pagare la scuola dei figli”, dice Winnie. Ma ora, con una gamba sola, non può più lavorare il suo campo.

Il Baringo è uno dei dieci laghi della Rift Valley del Kenya che si sono espansi nell'ultimo decennio. Le acque piovane hanno sommerso villaggi e isole e hanno portato i coccodrilli a tu per tu con le persone che vivono sulle sue sponde.

Secondo un rapporto del 2021 sull'espansione dei laghi redatto dal Ministero dell'Ambiente e delle Foreste del Kenya e dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, l'innalzamento delle acque del lago ha fatto sfollare più di 75.000 famiglie. Secondo il rapporto, le inondazioni intorno al lago Baringo sono state tra le più gravi con più di 3.000 abitazioni distrutte.

Il lago Baringo rimane un'importante riserva di acqua dolce per gli abitanti dei villaggi, il bestiame, la pesca e la fauna selvatica ma gli scienziati temono che un giorno possa fondersi con un grande lago salato poco distante, il lago Bogoria, anch'esso in espansione, contaminando l'acqua dolce.