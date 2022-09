L'11 settembre 2001 raccontato dal grande schermo

Sono trascorsi 21 anni dall’11 settembre 2001. Il mondo non dimentica, non può farlo, ma anzi: racconta, tramanda, interpreta e sul grande schermo, l’attentato alle Torri Gemelle è stato portato in tanti modi.

11 SETTEMBRE 2001 (2002) E’ un progetto che ha visto Undici registi realizzare un film composto da altrettanti episodi della durata di 11 minuti 9 secondi e un decimo ciascuno. Tanti punti di vista, un gran numero di attori. Ogni parte è legata ad un diverso Paese del mondo e racconta sia episodi attinenti agli attentati del 2001, sia episodi lontani (come il golpe in Cile o il massacro di Srebrenica) ma in qualche modo evocativi. I 135 minuti di questo film drammatico sono frutto del lavoro dei registi: Youssef Chahine (Egitto), Amos Gitaï (Israele), Alejandro González Iñárritu (Messico), Shohei Imamura (Giappone), Claude Lelouch (Francia), Ken Loach (Regno Unito), Samira Makhmalbaf (Iran), Mira Nair (India), Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso), Sean Penn (Usa) e Danis Tanovic (Bosnia).

FAHRENHEIT 9/11 (2004) Nel 2004, Michael Moore porta in sala Fahrenheit 9/11: documentario di 110 minuti che tenta di spiegare al pubblico perché mai gli Stati Uniti siano finiti nel mirino del terrorismo. Tra documenti, analisi, interviste, commenti, il regista arriva a evidenziare il legame tra la famiglia dell’allora presidente George W. Bush e il terrorista Osama Bin Laden. E’ un attacco al potere americano che sottolinea come la tragedia sia stata strumentalizzata a livello internazionale.

WORLD TRADE CENTER (2006) Oliver Stone racconta la tragedia delle Torri Gemelle attraverso il punto di vista dei soccorritori, eroi che hanno dato la propria vita per tentare di arginare la tragedia. Nel cast nomi come Nicolas Cage, Maggie Gyllenhaal, Michael Shannon e Jon Bernthal. Il film racconta la tragica storia di due agenti della polizia portuale di New York: John McLoughlin e Will Jimeno, che l'11 settembre 2001 entrarono per primi nel World Trade Center rimanendo poi intrappolati. Le macerie delle Torri Gemelle li sovrastano e inizia una corsa contro il tempo per salvarli.

UNITED 93 (2006) “United 93” è il nome del volo che l’11 settembre 2001 precipitò vicino a Shanksville, in Pennsylvania, con a bordo, oltre ai passeggeri e al personale, alcuni terroristi che avrebbero dovuto dirottare l’aereo. Il regista inglese Paul Greengrass racconta un atto di puro eroismo che non ha risparmiato la vita di 40 persone: mentre il mondo subiva con terrore il crollo delle Torri Gemelle, i passeggeri dello “United 93” lottavano contro i dirottatori e grazie al loro coraggio si riuscì ad evitare lo schianto contro la Casa Bianca. Paul Greengrass, per la realizzazione della pellicola, si affidò alla collaborazione di molti parenti delle vittime che erano riusciti a parlare con chi era sull’aereo. Il film vuole essere un omaggio a tutti i presenti su quel Boeing 757 diretto a San Francisco.

MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO (2012) Tratta dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer, la pellicola è diretta da Stephen Daldry e vede Tom Hanks, Sandra Bullock, John Goodman, Jeffrey Wright e Viola Davis nel cast. Protagonista della vicenda è Oskar Schell, un bambino di 11 anni che ha perso il padre nell’attentato alla Torri Gemelle ed entra in possesso di una chiave misteriosa appartenuta al suo papà. Questo ritrovamento dà il via a un viaggio per le strade di New York, alla ricerca di quello che potrebbe essere l’ultimo lascito di suo padre. Oskar, lungo il suo viaggio, anche emotivo, incontrerà un gran numero di persone, tutte sopravvissute - in qualche modo - all’attentato.

La 25esima Ora (2003) Di Spike Lee, la storia racconta le ultime ore di libertà di Montgomery Brogan (interpretato da Edward Norton), uomo condannato per possesso e spaccio di droga, in procinto di entrare in carcere. Nella sua ultima giornata da cittadino libero si muove in una New York spettrale ancora traumatizzata dall’11 settembre e il suo stato d’animo è lo specchio di quello della citta, dove un tempo c’era il World Trade Center e ora una ferita indelebile.