La chiusura di Zaporizhzhia riduce i rischi di incidente nucleare, ma come? Ecco quello che sappiamo

La notte scorsa sono state udite ancora diverse esplosioni a Zaporizhzhia. Lo ha reso noto su Telegram il segretario del consiglio comunale della città, Anatolii Kurtiev, come riportato anche da Ukrainska Pravda. Kurtiev ha poi aggiunto che "la situazione a Zaporizhzhia era relativamente calma".

La notizia di nuovi bombardamenti nella zona arriva il giorno dopo lo spegnimento dell’ultimo reattore ancora funzionante, il numero 6, della più grande centrale nucleare d’Europa avvenuto alle 03:41 ora locale (le 2:41 in Italia) dell’11 settembre come confermato Energoatom. Una decisione presa per motivi di sicurezza proprio a causa dei bombardamenti che proseguono intorno all'impianto e dopo la preoccupazione espressa dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha recentemente visitato la centrale insieme con altri esperti dell'agenzia dell'Onu per l'energia atomica.

La chiusura forzata della centrale riduce in modo significativo il rischio del temuto disastro nucleare che per settimane ha tenuto la comunità internazionale con il fiato sospeso. L'ultimo dei sei reattori nucleari della centrale è stato spento dopo che i bombardamenti russi nell’area avevano ripetutamente interrotto le forniture esterne di energia elettrica. Energia indispensabile per evitare che i reattori si surriscaldino al punto da provocare una fusione che potrebbe far esplodere gli edifici di contenimento in cemento e acciaio che li circondano e spargere radiazioni in Ucraina, Russia e altri Paesi vicini. Uno scenario alla Chernobyl insomma.

Da quando un incendio, causato da un bombardamento il 5 settembre scorso, ha interrotto tutte le linee di trasmissione esterne dell'impianto, il sesto reattore ha dovuto continuare a funzionare - a potenza ridotta e in “modalità isola” - per alimentare il raffreddamento e le altre apparecchiature di sicurezza.

Questa modalità "a isola" tuttavia, dice l'azienda statale ucraina che gestisce l'impianto, è inaffidabile a lungo termine ed è stata progettata per essere solo una misura provvisoria di emergenza. Domenica un collegamento dell’impianto alla rete elettrica ucraina è stato ripristinato e l'energia del sesto reattore non era dunque più necessaria per alimentare i sistemi di sicurezza.

Questa la nuova situazione ma quali sono i rischi e lo scenario nel caso in cui l'alimentazione esterna venisse nuovamente a mancare?

In che modo è stato spento il sesto reattore?

Una volta presa la decisione di spegnere l’impianto si è posto il problema dell’energia necessaria per gestire il raffreddamento e gli altri sistemi di sicurezza. Il sesto reattore ha garantito l’alimentazione nel momento in cui l’approvvigionamento alle fonti esterne è venuto a mancare a causa dei combattimenti.

Quando questo approvvigionamento è stato ripristinato utilizzando una linea di trasmissione di riserva, i tecnici della centrale hanno eseguito uno "spegnimento a freddo" del sesto reattore, inserendo le barre di controllo nel nucleo del reattore per fermare la reazione di fissione nucleare e la generazione di calore e pressione.

In che modo lo spegnimento riduce i rischi?

Con l'arresto di tutte le reazioni nucleari, la temperatura e la pressione all'interno dei reattori diminuiscono gradualmente, riducendo l'intensità necessaria del raffreddamento ad acqua del combustibile radioattivo. Questa, spiega a Associated Press, Steven Arndt, presidente dell'American Nuclear Society e scienziato dell'Oak Ridge National Laboratory, è la modalità operativa più sicura per una centrale nucleare: "Un arresto a freddo riduce enormemente il rischio di fusione”.

Tuttavia, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, ha dichiarato domenica di rimanere "seriamente preoccupato per la situazione dell'impianto, che rimane in pericolo fino a quando continueranno i bombardamenti".

Cosa succede in caso di una nuova interruzione dell’energia esterna?

Con tutti i reattori spenti, se per i combattimenti o per altre cause si dovesse verificare un’altra perdita di energia esterna, secondo Arndt gli operatori della centrale avrebbero più tempo per organizzare una fonte di energia di backup per far funzionare i sistemi di raffreddamento, e il carico di raffreddamento sarebbe minore perché il calore proviene dal decadimento del combustibile e non da una reazione di fissione attiva: "Ogni ora che passa, la possibilità di una fusione del combustibile diventa inferiore”.

I sistemi di raffreddamento sono necessari anche per il combustibile nucleare esaurito, cioè quello che è già stato utilizzato nei reattori ma che deve essere tenuto sott'acqua finché non si raffredda abbastanza per essere spostato all'esterno degli edifici di contenimento dei reattori in un deposito di stoccaggio a secco.

Se l'alimentazione esterna dell'impianto di Zaporizhzhia venisse nuovamente a mancare, gli ingegneri potrebbero ricorrere a 20 generatori diesel di emergenza, come hanno già fatto almeno una volta dall'inizio della guerra. L'AIEA ha dichiarato che è sufficiente l'alimentazione di un generatore diesel per ogni reattore per mantenere la sicurezza.

Tuttavia, se da un lato le autorità ucraine stimano di avere gasolio sufficiente a far funzionare i sistemi di sicurezza per almeno 10 giorni, Petro Kotin, l’ingegnere capo del gestore dell'impianto, Energoatom, ha dichiarato la scorsa settimana che: "I generatori di gasolio sono in realtà l'ultima difesa della centrale prima di un incidente con l’emissione di radiazioni".

Più ottimista la valutazione di Arndt: "Siamo cautamente ottimisti sul fatto che l'impianto sia a questo punto relativamente stabile, grazie al raffreddamento garantito dall'alimentazione esterna e ai generatori diesel di riserva".

La chiusura di Zaporizhzhia sta causando blackout?

Dall’inizio della guerra l’Ucraina ha subito frequenti blackout elettrici che tuttavia sembrano dipendere per la maggior parte dei casi dai bombardamenti di altri impianti e infrastrutture di produzione di energia elettrica, e non dalla perdita di produzione della centrale. Il portavoce dell'amministrazione regionale di Zaporizhzhia, Volodymyr Marchuk, ha dichiarato che i villaggi intorno a Enerhodar, dove è situato l'impianto, sono senza elettricità a causa della chiusura dell'impianto, ma che le centrali alternative, come la centrale idroelettrica di Dnipro, stanno alimentando la rete elettrica.