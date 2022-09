La foto inedita di Elisabetta

"In occasione del funerale di Sua Maestà la Regina, è stata diffusa una nuova fotografia. La foto è stata scattata in occasione del Giubileo di platino di Sua Maestà, il primo monarca britannico a raggiungere questo traguardo. Domani milioni di persone si riuniranno per commemorare la sua straordinaria vita".

Vedi anche:

I funerali di Elisabetta II in diretta

Lo scrive sui social network la famiglia reale inglese in un post in cui viene pubblicata una fotografia che mostra la monarca sorridente al castello di Windsor. Elisabetta indossa la sua collana di perle a tre fili preferita, orecchini di perle e la spilla con acquamarina e diamanti regalo per il 18° compleanno, nel 1944, di suo padre Giorgio VI. L'immagine è stata scattata dal fotografo Ranald Mackechnie, che ha anche realizzato il ritratto della sovrana per il Giubileo.