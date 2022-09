La storia di Shaul Ladany, sopravvissuto all'Olocausto e all'assalto al villaggio olimpico del 1972

In una intervista di qualche anno fa all'Independent, Shaul Ladany rispose ridendo alla domanda se fosse giusto definirlo il ‘sopravvissuto per antonomasia’: "Non lo so. Quello che posso dire è che nella mia vita non c'è mai stato un momento di noia". L'ottantaseienne ingegnere israeliano con la passione per la marcia è stato prigioniero in un campo di concentramento nazista ed è scampato al massacro degli 11 atleti israeliani ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972.

Quest'anno è tornato in Germania per visitare i due luoghi che lo hanno visto sfuggire per un soffio alla morte. Sabato scorso Ladany, nato nel 1936 a Belgrado, ha portato la famiglia a visitare il campo di concentramento di Bergen-Belsen, nel nord della Germania, dove fu imprigionato dai nazisti quando aveva 8 anni. Oggi è a Monaco di Baviera per partecipare alla cerimonia congiunta tedesco-israeliana in occasione del 50° anniversario dell'attacco terroristico palestinese durante i Giochi Olimpici di Monaco. Ladany era lì, marciatore di spicco nel team israeliano.

Nel 1944 Ladany fu detenuto per circa sei mesi a Bergen-Belsen con i suoi genitori e le sue due sorelle, prima di essere liberato grazie a un negoziato che portò al pagamento di un riscatto per liberare più di 1.600 ebrei deportati dall'Ungheria. Anche se all'epoca era un bambino, Ladany ricorda ancora la fame e i continui appelli nel vento gelido fuori dalle baracche - la sua era la numero 10 - ogni volta che le guardie contavano i detenuti del campo. I Ladany erano scappati da Belgrado nel 1941, dopo il bombardamento della loro casa da parte della Luftwaffe. Giunti a Budapest furono catturati dai nazisti e inviati a Bergen-Belsen, il campo di concentramento dove sono morti 52.000 prigionieri, per lo più ebrei.

Dopo la liberazione e una tappa in Svizzera, Shaul e la famiglia si trasferirono nel 1948 in Israele. Qui è diventato un professore di ingegneria industriale ma anche un talentuoso corridore. Ladany detiene tuttora il record mondiale delle 50 miglia di marcia, stabilito proprio nel 1972. Quando arrivò a Monaco per le Olimpiadi aveva 36 anni ed era ancora viva la memoria della deportazione e della prigionia.

La mattina del 5 settembre, i terroristi palestinesi di Settembre Nero fecero irruzione nel Villaggio Olimpico, uccisero due atleti della delegazione israeliana e ne presero in ostaggio altri nove, chiedendo in cambio il rilascio dei prigionieri palestinesi in Israele. Ladany, ancora una volta, riuscì a salvarsi all'ultimo secondo. Un coinquilino terrorizzato lo svegliò dicendo che un compagno di squadra era morto, indossò rapidamente le scarpe da ginnastica e corse alla porta dell'appartamento. Qui vide un funzionario olimpico che implorava un uomo in tuta e cappello, poi identificato come il capo degli assalitori, di essere "umano" e di far entrare i funzionari della Croce Rossa.

L'uomo, ricorda Ladany in una intervista ad Associated Press, rispose: "Nemmeno gli ebrei sono umani". Ladany allora tornò indietro, indossò dei vestiti sopra il pigiama e riuscì a fuggire insieme ad altri compagni di squadra. Non tutti furono così fortunati: i nove ostaggi e un agente di polizia furono uccisi durante il fallito tentativo di salvataggio da parte della polizia tedesca. Nel conflitto a fuoco persero la vita anche cinque terroristi.

La Germania è stata aspramente criticata non solo per il disastroso fallimento, ma anche per aver tenuto nascosti per decenni i documenti storici sui tragici eventi e per non aver offerto un risarcimento adeguato alle famiglie delle vittime. I parenti degli 11 atleti uccisi avevano minacciato di boicottare l'anniversario di lunedì, poi, la scorsa settimana è stato finalmente raggiunto un accordo sul risarcimento che ha scongiurato il boicottaggio.