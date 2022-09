Fedez e Achille Lauro in visita ai bambini malati di cancro dell'ospedale di Monza

"Un abbraccio a tutti i giovani che in questo momento stanno affrontando una malattia importante. Vi sono vicino col cuore", lo ha scritto Fedez in una storia su Instagram in cui posa insieme ai giovani pazienti e ad Achille Lauro.

Da tempo Achille Lauro sostiene l’associazione “Comitato Maria Letizia Verga”, specializzato nella cura di bambini affetti da tumore. Anche Fedez, da quando ha vinto la sua battaglia contro il cancro è sempre più impegnato in diverse forme di solidarietà ed ora ha voluto seguire Lauro nel sostegno al centro monzese, per una causa che gli sta particolarmente a cuore.



Quella di martedì 27 settembre è stata una visita speciale, una giornata di gioia e musica. Così, Lauro e Fedez, insieme a Mattia Villardita (per i bambini Spider Man) e agli Eugenio in Via Di Gioia, hanno regalato ai giovani pazienti del centro qualche ora spensierata, tra esibizioni, canti e risate, improvvisando anche un "piccolo X Factor", e incoraggiando a cantare bambini e ragazze.