Lacrime e abbracci all'ufficio di reclutamento dei riservisti a Mosca

I soldati russi coscritti salutano i parenti in un ufficio di reclutamento allestito a Mosca per la mobilitazione militare parziale voluta dal presidente russo Vladimir Putin e annunciata in un discorso televisivo il 21 settembre scorso. Le immagini catturano l'emozione dell'addio: le mani strette, le lacrime, gli abbracci.