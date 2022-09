Le lacrime di Harry. Il corteo con William come ai funerali di Diana

William e Harry hanno camminato insieme dietro la bara della Regina Elisabetta II, in corteo da Buckingham Palace alla Westminster Hall. È la seconda volta che i due fratelli, figli di Carlo III, appaiono in pubblico uniti dopo la morte della sovrana. Una scelta non scontata dopo le tensioni scaturite dalla scelta di Harry e della moglie Meghan di rinunciare allo status reale e trasferirsi in California, ma in qualche modo anticipata dal primo discorso di Carlo III alla nazione in cui si era rivolto “con amore” ai figli.

Vedere i due principi sfilare dietro al feretro dell'amata nonna, una delle persone che fu loro più vicina dopo la morte della madre, ha ricordato a tutti le immagini di Harry e William, ragazzini dietro alla bara di Diana, insieme al padre e al nonno, Filippo di Edimburgo. Un'immagine - era il 1997 - che toccò il cuore di tutti.

Questa volta i due fratelli non indossano però lo stesso abito scuro. William, principe di Galles e erede al trono, porta l'uniforme della Royal Air Force, come il padre. Mentre Harry, come anche Andrea, fratello di Carlo, è in abiti civili. I due, per ragioni diverse non svolgono più compiti di rappresentanza senior della dinastia. Hanno però appuntate al petto le decorazioni militari: sono infatti gli unici ad aver servito in combattimento al fronte, il primo nella Guerra delle Falkland, il secondo in Afghanistan.

Durante la breve funzione religiosa nella Great Hall of Westminster, la sala più antica del Parlamento, risalente all'XI secolo, officiata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, i fotografi hanno colto un momento in particolare: le lacrime di Harry che aveva tanto amato quella nonna che l'aveva ricambiato tanto da perdonargli molte intemperenze giovanili. I due avevano anche girato insieme un divertente spot per gi Invictus Game, in cui la Regina “liquida” la sfida lanciata dagli Obama con un “Davvero? Ma per favore”.