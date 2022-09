L'omaggio dei sudditi durante il corteo funebre verso il castello di Windsor

Il feretro della regina Elisabetta II ha raggiunto il territorio del castello di Windsor, accolto lungo la strada dal lancio di fiori e dagli applausi della folla. In particolare, il lancio di fiori secondo la Bbc è diventato una tradizione nel Regno dopo i grandiosi funerali di popolo della principessa Diana, 25 anni fa.

La bara, visibile all'interno dell'auto funebre, è stata portata in processione con un corteo militare nel lungo tragitto in salita fino all'ingresso del castello e all'annessa chiesa di St George, per una cerimonia di suffragio riservata a 800 persone.