L'ultimo addio a Elisabetta, le foto del funerale

È il giorno dei solenni funerali di Stato per la regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre all'età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l'ultimo addio alla sovrana più longeva della storia britannica: per oggi sono chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i funerali. Londra si è risvegliata con qualche nuvola in cielo ma per lagiornata è previsto bel tempo.

La capitale è blindata come non mai con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla. È atteso un milione di persone nella e garantire la sicurezza dei circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il mondo. Dopo che è stata chiusa al pubblico la camera ardente alla Westminster Hall che ospita il feretro di Elisabetta II, alle 8 locali (le 9 in Italia) le porte dell'abbazia di Westminster, dove si tiene la liturgia solenne per la sovrana, si aprono per ospitare i circa 2mila ospiti attesi, dai leader mondiali ai rappresentanti delle associazioni di volontariato.