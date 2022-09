Lungo il perimetro delle Torri Gemelle, i nomi delle vittime. Impressi nel metallo e nella memoria

Credo che ciascuno di noi sappia dove si trovasse l'11 settembre del 2001: una data tragica che ha cambiato la storia del mondo.

Una doccia gelata: l’America era "under attack", come dicevano i titoli dei giornali locali, il mondo era sotto attacco.

Lo shock emotivo, l’incredulità, la non accettazione quello che stava accadendo sono sentimenti presenti ancora oggi nel cuore di moltissime persone e, dopo 21 anni, nel giorno dell'anniversario, l'America ed il mondo intero ricordano le vittime dell'attacco, a partire dalle celebrazioni presso il Memoriale sul luogo della tragedia.

Dove un tempo c'erano le fondamenta delle Twin Towers, sono state ricavate le Reflecting Pools: piscine che ricalcano i confini di ciò che è stato. I nomi delle vittime sono disposti su 76 placche di bronzo che formano i bordi delle vasche del Memoriale. La loro disposizione non è casuale ma basata sull'utilizzo di un algoritmo che definisce le relazioni tra le persone, ricostruite grazie alle testimonianze. I nomi delle vittime che si trovavano nella Torre Nord (WTC1) sono uniti a quelli dei passeggeri e dell'equipaggio del volo American Airlines 11 che colpì la Torre Nord e sono disposte attorno al perimetro della North Pool. Quelli di coloro che morirono nella Torre Sud (WTC2) e dei passeggeri e dell'equipaggio del volo United Airlines 175, che colpì la Torre Sud, sono disposti al perimetro South Pool.

Vicino al Memoriale, un cartello invita i visitatori a toccare i nomi incisi sui pannelli disposti intorno alle piscine, perché è questa è la particolarità di questo monumento: coinvolgere i sensi di chi lo visita per trascinarli nel ricordo di una delle più brutali tragedie che l'umanità ricordi. Imprimere i nomi lungo tutto il perimetro delle vasche come per volerli imprimerli nella memoria.

Nell' annuale Tribute in Light per l' anniversario degli attentati al World Trade Center a Lower Manhattan, gli immensi buchi sulla piazza diventano fonte di luce ed illuminano il cielo di New York, ma hanno profonde radici, visitabili grazie ad un Museo che, nel 2014, ha aperto al pubblico e che raccoglie tutto quello che resta delle Twin Towers. Un grande impatto emotivo lo offrono i 38 gradini in granito della Scalinata dei sopravvissuti, “The Survivors stairs”.

La struttura è il simbolo della salvezza perché ha rappresentato l’unica via di fuga per le persone che sono riuscite a scappare dalla torre 1.

“Go down this set of stairs and then just run, run as fast as you can” (scendi questi scalini e dopo corri solamente, corri più veloce che puoi) è la frase pronunciata dalla polizia newyorchese e lasciata al margine della scalinata: ordine di evacuazione e grido di speranza.