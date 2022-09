Rangers-Napoli, i tifosi scozzesi cantano l'inno britannico nonostante il veto della UEFA

I tifosi delle squadre britanniche impegnate in Champion's League mercoledì sera non hanno mancato di rendere omaggio alla Regina Elisabetta, il cui feretro è stato portato nel pomeriggio a Londra nella Westminster Hall per la camera ardente in vista dei funerali che si terranno lunedì prossimo.

A Stamford Bridge a Londra è stato osservato un emozionante minuto di silenzio prima della partita del Chelsea contro l'RB Salzburg. All'Etihad Stadium di Manchester i tifosi hanno ricordato la Regina con le bandiere dopo il minuto di silenzio che ha fermato lo stadio prima del calcio d'inizio.

L'omaggio più intenso è stato però quello di Glasgow. I tifosi scozzesi hanno sfidato il divieto dell'UEFA intonando le strofe dell'inno britannico prima della partita contro il Napoli.

Rangers, Manchester City e Chelsea avevano chiesto di poter suonare l'inno prima delle partite di mercoledì sera, ma l'organo di governo del calcio europeo ha negato il consenso.

Prima del calcio d'inizio tuttavia, dopo il minuto di silenzio i 50mila presenti sugli spalti all'Ibrox Stadium, hanno cantato "God Save the King" mentre sulla tribuna di Broomloan Road i tifosi hanno creato un grande mosaico del profilo della regina sullo sfondo della Union Jack sopra uno striscione che recitava "1926 Sua Maestà la Regina Elisabetta II 2022".

In una dichiarazione la UEFA ha affermato che il divieto di suonare l'inno aveva lo scopo di mantenere una "cerimonia pre-partita coerente, con un'atmosfera discreta e senza eventi celebrativi in tutte le sedi del Regno Unito per mostrare rispetto, come abbiamo fatto giovedì scorso".