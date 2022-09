Sinner-Alcaraz, le immagini di un match epico

Una partita epica. La partita che sembrava non dover finire mai. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, le due giovani stelle più brillanti del tennis maschile, si sono scambiati colpi di altissima qualità per 5 ore e 15 minuti, fino a quando il tennista spagnolo ha conquistato l'ultimo punto quando a New York erano le 2 e 50, chiudendo la partita al quinto set per 6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5, 6-3. Iniziata mercoledì sera alle 21 e 45 la partita ha battuto il precedente record del match finito più tardi agli US Open che era le 2:26. Ripercorriamo il film dell'incontro attraverso le immagini più belle.

Si è trattato "solo" di un quarto di finale ma la tensione, l'agonismo, la qualità del tennis che hanno messo in campo valeva una vera finale. "Onestamente", ha detto Alcaraz, che ha salvato un match point nel quarto set, “non so ancora come ho fatto”. Il tennista spagnolo ha così raggiunto la sua prima semifinale di un Grande Slam ed è il più giovane ad arrivare così lontano agli US Open da quando Pete Sampras vinse il titolo a 19 anni nel 1990. Alcaraz, che ha la possibilità di salire al n. 1 della classifica la prossima settimana, affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 22 dell'ATP venerdì.