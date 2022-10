A Teheran appaiono i cartelli "Mahsa Amini - No alla Repubblica della dittatura islamica"

Le forze di sicurezza iraniane hanno sparato contro i manifestanti e usato gas lacrimogeni nelle città curde di Sanandaj e Saqez durante le proteste organizzate dopo la morte di Mahsa Amini. A Sanandaj, le forze di sicurezza hanno sparato e ucciso un autista nella sua auto, mentre in una delle scuole di Saqqez due insegnanti sono rimasti feriti, secondo il gruppo iraniano per i diritti umani Hengaw. Un altro manifestante, ha riferito Hengaw, è stato colpito all'addome dalle forze di sicurezza dell'IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) ed è morto. Lo riporta la Cnn.

Nuove manifestazioni e azioni dimostrative si sono tenute anche oggi per la quarta settimana di seguito in diverse città dell'Iran per protestare contro la morte di Mahsa Amini deceduta mentre era sotto la custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo islamico.

Teatro di nuove proteste sono state oggi, oltre alla capitale Teheran, anche le città di Karaj, Mashhad, Shiraz, Arak, Rasht, Ilam, Zanjan, Saghez, Bukan, Mahabad, Kermanshah, Qazvin e altre. Gli studenti delle università e delle scuole di queste città hanno organizzato dei raduni di protesta, gridando lo slogan "Donna, vita, libertà", mentre diverse donne davano fuoco ai loro foulard.

Nonostante le restrizioni all'accesso a Internet da parte delle autorità che cercano di prevenire manifestazioni e la diffusione delle immagini della repressione, i manifestanti hanno adottato nuove tattiche per trasmettere il loro messaggio, come ad esempio gli striscioni posizionati sulle grandi strade o sul cavalcavia dell'autostrada Modares che attraversa il centro di Teheran, secondo l'Afp.

Nella giornata di oggi è stata anche hackerata la Tv di stato iraniana e insieme alle foto di chi è stato ucciso in questi giorni è apparsa la scritta “Donne, vita, libertà” e un messaggio: “Unisciti a noi e sollevati”.