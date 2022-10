A Romics 2022 arrivano i ‘Boxing Heroes’: i campioni di pugilato diventano eroi dei cartoon

Dei nuovi supereroi sono protagonisti a ‘Romics 2022’, la festa del fumetto in corso a Roma dal 6 al 9 ottobre.

Gli Eroi della boxe, i campionissimi della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) Roberto Cammarelle, Patrizio Oliva, Irma Testa, Simona Galassi, Aziz Abbes Mouhiidine, incontreranno i loro avatar cartoon e il pubblico della prestigiosa Fiera all’interno del mega stand in cui la FPI lancerà la Campagna di Comunicazione “Boxing Heroes” – Campioni del Pugilato. Eroi dei Fumetti, declinata come campagna di tesseramento/affiliazione 2022-2023 ma soprattutto come progetto valoriale e motivazionale rivolto ai giovani, con un messaggio dedicato: ““Entra nell’Universo FPI e scegli il Campione che vuoi diventare”.

E’ la prima volta che una disciplina olimpica sarà protagonista del tradizionale appuntamento con gli artisti e gli appassionati del fumetto.

I Campioni-Ambassador, che rappresentano la storia, i valori, l’attualità e il futuro del Pugilato Italiano, saranno mostrati nella versione di cartoonizzazione grafica, realizzata dall’artista Luca Genovese, con una precisa identificazione e con i poteri e i valori del pugilato: coraggio, determinazione, passione, rispetto, sicurezza e competizione.

Da Romics 2022 partirà poi un tour della campagna che attraverserà l’intero territorio italiano.