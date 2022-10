L'abbraccio del Papa ai 60 mila di Comunione e Liberazione

"Non lasciate che la vostra Fraternità sia ferita da divisioni e contrapposizioni, che fanno il gioco del maligno. Anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia, e di rinascita. Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi quale fu il '68. E in seguito don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della Fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la madre Chiesa".

Lo ha detto Papa Francesco che, in piazza San Pietro, ha incontrato oltre 50 mila membri del Movimento di Comunione e Liberazione, in occasione del centenario della nascita del fondatore della comunità, il Servo di Dio don Luigi Giussani.

Papa Francesco torna poi sul tema della guerra: "Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa, davvero mi spaventa". E ai seguaci di Comunione e Liberazione, chiede "un aiuto concreto", "vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace".