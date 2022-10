Dopo 13 anni di matrimonio, addio e avvocati tra Gisele Bundchen e Tom Brady

Non è la prima volta che l'ex supermodel Gisele Bündchen minaccia di divorziare dal più amato dei quarterback del footbal americano Tom Brady, secondo fonti di Tmz. La supercoppia, entrambi famosi e miliardari, 42 anni lei, 45 lui, non starebbe insieme da circa un mese e avrebbero già fatto ricorso a celebri studi legali della Florida per un divorzio che si preannuncia complesso.

A decidere per la separazione, dopo 13 anni di matrimonio e due figli insieme, sarebbe stata la modella brasiliana, delusa perché vorrebbe che Brady iniziasse a concentrarsi maggiormente sui figli e sulla famiglia, dopo aver ripetutamente annunciato di voler chiudere la carriera sportiva, salvo poi ripensarci e tornare tra le braccia del football americano.

In un'intervista a Elle, la Bundchen aveva detto: “Questo è uno sport molto violento, abbiamo i figli e vorrei che lui fosse più presente. Sicuramente ho avuto queste conversazioni con Tom diverse volte"

Ora sembra che la misura sia colma e Gisele è stata vista negli ultimi giorni senza la fede al dito, in partenza per le vacanze in Costa Rica.

Secondo la rubrica “Page Six” del quotidiano “The New York Post”, Brady e Bündchen hanno litigato molto da quando il quarterback ha deciso di tornare nella Nfl, con un contratto con i Buccaneers. In un'intervista, è stato chiesto a Brady se la sua decisione di tornare in campo a poche settimane dal "pensionamento" avrebbe influito sulla sua vita privata. Lui ha risposto che "ogni decisione ha un prezzo".