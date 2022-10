"Good Morning Tel Aviv", il film che domanda: come sarà Tel Aviv fra dieci e venti anni?

Tel Aviv è la città che non dorme mai, una “start up nation”, città cosmopolita, capitale orientale del gay pride e del business, della creatività e della finanza, dell’innovazione scientifica e del culto della tradizione. Il suo dinamismo riesce a coniugare la memoria del passato e la scommessa al futuro. Questa è la premessa del documentario presentato oggi alla Festa del cinema di Roma, “Good Morning Tel Aviv”, che tenta di rispondere alla domanda che molti si fanno su questa città: Tel Aviv è l’avanguardia di un Israele che verrà, o è soltanto una piccola isola all’interno di un Paese in perenne conflitto?

Strutturato come un racconto visivo che si snoda in ventiquattro ore, il documentario scritto e diretto da Giovanna Gagliardo prende avvio nelle notti telaviviane popolate di gioventù e prosegue nelle albe rigorose della città, dove pulizia e decoro predispongono i cittadini alle attività e al tradizionale dinamismo quotidiano. Il racconto si sviluppa lungo una giornata tipo, attraverso moltissime interviste, a partire da quella al Sindaco di Tel Aviv che è alla guida della città dal 1998. Ci sono poi incontri con grandi economisti, architetti, imprenditori, commercianti, filosofi, cineasti, artisti, scrittori…

“Ho passato a Tel Aviv diverse settimane in tempi e stagioni diversi; ho imparato tante cose e ho capito che tutto quello che crediamo di sapere è quasi sempre frettoloso e sommario. Spero di essere riuscita ad aggiungere qualche domanda all’ interminabile questionario israeliano; soprattutto, spero di aver restituito, con la forza delle immagini e con le parole degli abitanti, la bellezza, la confusione, l’ottimismo e il coraggio di un posto davvero unico al mondo”, ha detto la regista durante la presentazione del film alla stampa.

Nel suo lavoro, infatti, c’è l’aspirazione di raccontare la città attraverso i suoi quartieri più significativi; specialmente quelli dove le diversità e i conflitti interni tra le diverse comunità di residenti sono più visibili: Neve Tsedek , Florentin, Giaffa 4. E poi il centro città, cuore della cultura e dei musei, le zone della Borsa e degli affari.