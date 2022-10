La nuova foto del telescopio Webb rivela dettagli mai visti dell'Universo primordiale

Mai così lontano nelle profondità dello spazio e mai così vicino alle origini dell'Universo. La nuova immagine del telescopio Webb diffusa mercoledì dalla Nasa mostra, con un grado di dettaglio inedito, il sistema MACS0647-JD scoperto 10 anni fa grazie a Hubble: la luce di MACS0647-JD ha viaggiato per 13,3 miliardi di anni per raggiungere la Terra, e quel che si vede di questo ammasso di galassie si è formato circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang.

Le potenzialità spettroscopiche di Webb, grazie alla sensibilità all'infrarosso della sua NIRCam (Near Infrared Camera), e l'effetto di ‘lensing’ gravitazionale prodotto dalle galassie in primo piano, hanno consentito agli astronomi di fare una scoperta sorprendente: quello che pensavano essere un unico oggetto cosmico sono in realtà due. E, forse, quel che ci mostra questa immagine è l'istantanea di una fusione galattica nei primissimi stadi di formazione dell'Universo.

Lo spiega sul blog della NASA , l'astronomo Dan Coe, dello Space Telescope Science Institute per l'Agenzia Spaziale Europea, che guida la missione scientifica e che 10 anni fa individuò il sistema MACS0647-JD utilizzando i dati del telescopio spaziale Hubble. Quello che allora era poco più di “un pallido puntino rosso” consentì di identificare, “una piccola galassia risalente ai primi 400 milioni di anni dell'universo”. Oggi, dice Coe, grazie al telescopio Webb “siamo in grado di distinguere DUE oggetti!”

L'interpretazione dei dati è ancora in corso e anche lo studio in cui viene presentata la scoperta - come molte delle prime osservazioni di Webb da quando ha iniziato le operazioni scientifiche a luglio - non ha ancora superato il vaglio della revisione tra pari del mondo scientifico. “Stiamo discutendo”, dice Coe, “se si tratta di due galassie o di due ammassi di stelle all'interno di una galassia. Non lo sappiamo, ma è proprio per aiutarci a rispondere a queste domande che è stato progettato Webb”.

Ma la scoperta potrebbe essere ancora più affascinante. "È davvero interessante vedere due strutture in un sistema così piccolo", spiega Tiger Yu-Yang Hsiao, dottorando alla Johns Hopkins University, "Potremmo essere davanti a una fusione di galassie nell'universo primordiale. Se fosse il ‘merger’ galattico più distante, sarei davvero estasiato!". Quello che fa pensare agli astronomi di trovarsi di fronte a una fusione è la differenza di colore tra i due oggetti. Uno tende verso il blu l'altro verso il rosso. Quello blu indica i gas coinvolti nella formazione di stelle più giovani mentre quello rosso indica una formazione stellare più vecchia.

Dietro la scoperta c'è anche un “trucco” cosmico. Il telescopio ha catturato un'immagine del sistema chiamato MACS0647 che si trova in primo piano rispetto all'oggetto più lontano, il MACS0647-JD, visibile grazie al fenomeno di lente gravitazionale prodotto da MACS0647. L'ammasso di galassie più vicino curva la traiettoria della luce proveniente da MACS0647-JD che si trova alle sue spalle e agisce come una lente d'ingrandimento. Non solo, il fenomeno triplica il sistema JD, e lo fa apparire nell'immagine in tre punti distinti, contrassegnati con le sigle JD1,JD2 E JD3 e ingranditi nei riquadri laterali che mostrano dettagli diversi della galassia grazie alla maggiore risoluzione degli strumenti ottici di cui dispone il telescopio spaziale Webb.