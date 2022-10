La sezione Alice nella città omaggia Damiano Damiani con "L' isola di Arturo" in versione restaurata

Presentata oggi, alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione “quei ragazzi” di Alice nella Città, la versione restaurata in 4K del film “L’isola di Arturo” di Damiano Damiani.

Il lavoro, proiettato in anteprima, è stato anche l’occasione per raccontare come sia avvenuto il restauro della pellicola a una giovane platea, abituata a concepire le immagini come digitali.

Sibilla, Cristina e Francesco, i tre figli del regista, Damiano Damiani, noto anche come saggista, attore e sceneggiatore, hanno raccontato al pubblico gli intrecci fra l'uomo di spettacolo e la vita privata di loro padre e il suo impegno a trasmettere, come autore e come genitore, gli stessi valori civili.

Cinecittà ha dato nuova vita a un film che si stava rischiando di perdere per sempre per il progetto “100 Damiani, 1922-2022 viaggio nei cento anni di Damiano Damiani”, realizzato da Clipper Media con la famiglia Damiani, in collaborazione con Cinecittà, Comune di Pasiano di Pordenone, Cinemazero e Ortotreatro e per i 60 anni del film.