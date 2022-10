Maradona, il pallone della "Mano de Dios" all'asta, a venderlo l'arbitro che convalidò il gol

Sesto minuto del secondo tempo del quarto di finale dei Mondiali di Messico 1986 tra Inghilterra e Argentina; un rinvio sbagliato di Steve Hodge fa impennare la palla al centro dell'area di rigore inglese; Maradona salta per colpire di testa ma in realtà supera il portiere Peter Shilton spingendola in rete con un pugno. I giocatori dell'Inghilterra protestano ma l'arbitro convalida il gol.

Il ‘Pibe de Oro’ disse in seguito che era stato segnato "un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio", e da allora il famigerato gol è il gol della “Mano de Dios” ed è entrato nella leggenda del calcio.

Ora quel pallone va all'asta e potrebbe essere battuto per una cifra fra i 2,8 e i 3,5 milioni di euro. A venderlo è proprio Ali Bin Nasser, l'arbitro tunisino della partita.

"Questo pallone è parte della storia del calcio, è il momento giusto di condividerlo col mondo", ha detto Bin Nasser.

Il pallone messo all'asta è l'unico usato per tutti i 90 minuti di quella partita ed è dunque anche quello calciato quattro minuti dopo da Maradona per il raddoppio dell'Argentina. L'indimenticabile campione argentino, scomparso nel 2020 a 60 anni, percorse palla al piede 70 metri dalla propria metà campo dribblando mezza squadra inglese prima di trafiggere per la seconda volta Shilton. La prodezza è stato votata come gol del secolo della Coppa del Mondo.

L'asta si terrà il 16 novembre, quattro giorni prima del calcio d'inizio della Coppa del Mondo in Qatar.