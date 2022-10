Perché Joe Biden preferisce i microfoni portatili

La presidenza di Joe Biden è stata segnata da frequenti gaffe e ‘fuori onda’ che hanno suscitato perplessità e polemiche. La settimana scorsa mentre era in visita in Florida per valutare i danni dell'uragano Ian, il presidente ha salutato Ray Murphy, sindaco di Fort Myers Beach e, stringendogli la mano, si è lasciato sfuggire un “No one f***s with a Biden” con le telecamere alle spalle pronte a registrare l'audio.

È solo l’ultimo di una serie di episodi abbastanza lunga da suggerire al New York Magazine di metterli in fila stilando una classifica . A fine settembre, durante una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare, l’inquilino della Casa Bianca ha chiamato Jackie Walorski, deputata repubblicana dell’Indiana recentemente scomparsa: “Jackie dove sei? Dov’è Jackie” , lasciando attonite le persone in sala.

A luglio un altro piccolo incidente durante la conferenza stampa in cui ha annunciato la firma dell’ordine esecutivo per sostenere il diritto all’aborto in Usa. Mentre stava pronunciando il discorso sul ‘gobbo’ qualcosa è andato storto e Biden ha letto anche le note: “fine della citazione, ripeti la frase”. Il web non ha perdonato e il video è diventato virale.

Biden ha parlato apertamente delle sue difficoltà come oratore pubblico e della lotta contro una balbuzie persistente. Durante la campagna presidenziale l'ex vice di Obama rispose a un tweet, poi rimosso, di Sarah Sanders, addetta stampa della Casa Bianca durante l'amministrazione Trump, che lo aveva preso di mira per un problema avuto nel corso di un dibattito televisivo: "Non ho rimpianti perché so cosa significa essere umiliati”, le difficoltà nel linguaggio, aggiunse, “hanno generato in me un senso di empatia che forse non avrei avuto".

Difficoltà che sono state analizzate nel dettaglio da Zeke Miller e Colleen Long di Associated Press. Il presidente, osservano, è spesso rigido e impacciato quando legge i discorsi preparati e ha sempre evitato i tradizionali teleprompter, normalmente posizionati agli angoli dello speciale leggio antiproiettile (chiamato ‘blue goose’), preferendo invece teleprompter più grandi su schermi televisivi.

Negli ultimi mesi poi Joe Biden ha scelto sempre più spesso il microfono a mano rispetto ai doppi microfoni fissi posizionati sul leggio. Secondo gli osservatori più vicini al presidente il cambio di microfono trasforma Biden, lo rilassa, lo rende un oratore più naturale, più autentico, capace di stabilire un contatto visivo con la platea che lo sta ascoltando. Un senso di empatia che svanisce quando è costretto a parlare in modo formale dal podio o negli ‘streaming’ in diretta web.

Passare al microfono portatile è un tentativo di superare questa rigidità ma, oltre alle questioni di sicurezza, spiegano Miller e Long, il cambio pone un problema di immagine legata proprio al leggio presidenziale, alla sua importanza iconografica.

Il leggio squadrato, blu scuro, con le insegne presidenziali è un simbolo irrinunciabile. È da lì che il presidente Bill Clinton pronunciò la frase "Non ho avuto rapporti sessuali con quella donna" e sempre dal podio Barack Obama annunciò l’uccisione di Osama bin Laden. Ora, quando i collaboratori di Biden mettono sul leggio la cartellina rilegata in pelle con il discorso del presidente infilano anche un microfono portatile.

Il problema a quel punto è che sia acceso. È la tecnologia a volte a creare l'imbarazzo. Durante una raccolta fondi in Michigan, il microfono del presidente andava e veniva, rendendo quasi impossibile sentire quello che diceva.