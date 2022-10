Brasiliani d'Italia al voto in Piazza Navona

I cittadini brasiliani residenti in Italia, in un clima festoso e colorato come al solito, si sono dati appuntamento a Piazza Navona, a Roma, dove ha sede la loro ambasciata, per partecipare al primo turno delle elezioni per il presidente della Repubblica. In Brasile, infatti, il voto è facoltativo per i cittadini tra 16 e 17 anni e per gli ultrasettantenni, ma è obbligatorio per tutti i 18-69enni, anche se residenti all'estero.

La sfida è tra il leader di sinistra Lula da Silva, candidato al terzo mandato, e il presidente uscente di destra, Jair Bolsonaro, al termine di una campagna elettorale fortemente polarizzata, con uno scontro tra visioni del mondo che tocca gli equilibri dell'America Latina. Per essere eletto, il candidato deve ottenere più del 50% dei voti, altrimenti ci sarà ballottaggio il 30 ottobre.